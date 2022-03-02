Продолжается оптимизация маршрутной сети Симферополя. Задача: сократить вечерние интервалы движения

И вывести на линии новые автобусы.

Как сообщили в минтрансе РК, проводится ряд изменений маршрутной сети Симферополя. Межведомственная рабочая группа продолжает проводить контрольные мероприятия по мониторингу соблюдения графика движения автобусов по муниципальным маршрутам. Новое дифференцированное расписание движения транспорта, размещаемое на ключевых остановочных пунктах городского округа Симферополя, появится в ближайшее время.

Определена функциональная характеристика существующей маршрутной сети, оценено качество обслуживания населения маршрутами пассажирского транспорта по основным показателям: комфортности поездки, времени, затрачиваемого пассажиром на передвижение, безопасности перевозки, вежливости со стороны водителей, — сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Отмечается, что основные претензии горожан заключались в несоблюдении графиков движения и отсутствии достаточного количества транспорта на городских маршрутах. Соответственно, главная цель изменений─ создание в крымской столице надежной маршрутной сети.

Это должны быть высокоорганизованные маршруты с интервалом движения в часы пик, в вечернее время не больше 10 минут, — уточнили в минтрансе РК.

Также речь идет и замене городского автопарка – на линии выходят новые автобусы. Так, по информации ГУП РК «Крымтроллейбус», сегодня на маршрут №99 «Залесье — Молодежное» в Симферополе вышли новые автобусы.

На данном маршруте работают новые автобусы нашего предприятия, которые соответствуют всем современным требованиям по безопасности и комфорту пассажироперевозок. Все автобусы полностью экологичны, поскольку работают на чистом газомоторном топливе, оборудованы системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, кондиционером и предназначены для перевозки маломобильных групп населения, — рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.

Интервал движения автобусов пока составляет 25-30 минут.

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