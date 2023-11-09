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Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории

Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:23 09.11.2023

Глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте» рассказала, какие работы ведутся в данный момент на набережной им. Терешковой.

По ее словам, некоторые участки набережной уже совсем не похожи на строительную площадку, а где-то еще активно идут работы по реконструкции, но везде видны изменения. Так, строители занимаются облицовкой парапета, планировкой гальки, укладкой гранита, установкой столбов освещения, устройством бетонного основания пешеходной набережной, монтажом мыса №2 и детских площадок. Кроем того, проводится высадка растений и уход за газоном парка, — цитирует пресс-служба Елену Демидову. 

Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории Продолжается реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории

На объекте работают 105 человек, задействовано 9 единиц техники.

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источник: пресс-служба администрации Евпатории

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