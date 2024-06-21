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Продолжается строительство детского сада в Джанкое – готовность объекта 85%
Фото: минстрой РК

Продолжается строительство детского сада в Джанкое – готовность объекта 85%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 18:28 21.06.2024

В Джанкое в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» продолжается строительство детского дошкольного учреждения на 260 мест. Общая готовность детского дошкольного учреждения на ул. Московской — 85%. Стоимость объекта составляет 618,513 млн. рублей.

В настоящее время специалистами выполняются электромонтажные работы, окраска наружных лестниц, также осуществляются завершающие отделочные работы, уборка помещений и благоустройство территории, — сообщили в республиканском минстрое.

Завершить работы планируется к концу 2024 года.

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Продолжается строительство детского сада в Джанкое – готовность объекта 85%

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