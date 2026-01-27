Продолжают ли платить зарплату во время банкротства?

Вопрос платят ли зарплату при банкротстве возникает у большинства людей, которые рассматривают процедуру списания долгов. Многие опасаются, что работодатель перестанет перечислять деньги или что вся зарплата будет изыматься в пользу кредиторов. На практике такие опасения чаще всего необоснованны: закон о банкротстве физических лиц защищает право должника на труд и получение дохода. Рассмотрим, как это работает на самом деле.

Продолжают ли платить зарплату во время банкротства

Банкротство физического лица не является основанием для прекращения выплаты заработной платы. Работодатель обязан выплачивать зарплату в обычном порядке, независимо от того, проходит сотрудник процедуру банкротства или нет. Увольнять работника только по причине банкротства запрещено трудовым законодательством.

Во время процедуры должник имеет право:

официально работать по трудовому договору;

получать заработную плату и иные выплаты;

уходить в отпуск и на больничный;

менять место работы при необходимости.

Таким образом, зарплату при банкротстве платят, но порядок её использования может отличаться от обычного.

Как распределяется зарплата должника

Хотя работодатель продолжает перечислять зарплату, доходы должника находятся под контролем финансового управляющего. Это сделано для справедливого расчёта с кредиторами и соблюдения баланса интересов.

Должнику гарантированно оставляют:

прожиточный минимум на самого должника;

прожиточный минимум на каждого иждивенца;

доходы, не подлежащие взысканию по закону (некоторые пособия и компенсации).

Только сумма, превышающая установленный минимум, может направляться на погашение долгов, и то исключительно на основании судебных актов.

Когда зарплату могут удерживать

Удержания возможны не всегда. Всё зависит от размера дохода и конкретной процедуры банкротства. На практике встречаются следующие варианты:

при небольшой зарплате удержаний нет вовсе;

при среднем доходе удерживается лишь часть сверх прожиточного минимума;

при высоком доходе большая часть суммы может направляться кредиторам, но полностью зарплату не забирают.

Важно помнить, что сокрытие доходов или получение «серой» зарплаты может привести к отказу в списании долгов.

Что происходит после завершения банкротства

После окончания процедуры банкротства финансовый управляющий прекращает контроль над доходами. Зарплата выплачивается без ограничений, а долги, включённые в процедуру, считаются списанными. Работодатель и банк больше не участвуют в удержаниях по старым обязательствам.

