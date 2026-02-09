Продовольственную безопасность Севастополя обеспечивают сотни специалистов

В Севастополе в отрасли сельского хозяйства трудятся более 4,2 тысячи человек, из них более 2 тысяч заняты в производстве пищевых продуктов, свыше 2,2 тысячи — в сельском хозяйстве. Еще более 150 специалистов представляют госветслужбу Севастополя: они обеспечивают эпизоотическое благополучие региона, не допускают возникновения опасных заразных болезней, ежедневно заботятся о здоровье животных и подтверждают безопасность продукции на 10 агропродовольственных рынках и 14 ярмарках.

В укрепление продовольственной безопасности значительный вклад вносят и фермерские хозяйства. В регионе действует более 100 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), занимающихся молочным и мясным животноводством, растениеводством, виноградарством и другими направлениями.

Кадры в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве — основа стабильной работы пищевых и сельхозпредприятий. Важная работа проводится для формирования кадрового потенциала отрасли. Так, в 2025 году на базе общеобразовательных учреждений были открыты два новых агротехнологических класса, — рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Всего на сегодняшний день в севастопольских школах функционируют четыре таких направления: два — в школе № 59 в Терновке, один — в школе № 17 в Сахарной Головке и один — в балаклавской школе № 30.

Кроме того, в школе № 23 ученики 9-11 классов с удовольствием осваивают курс «Менеджмент в виноградарстве», реализуемый по соглашению с Севастопольским государственным университетом.

Почти 70 школьников уже углубленно изучают предметы естественно-научной направленности, агротехнологии и другие профильные дисциплины, получая первые профессиональные навыки будущих аграриев.

Аграрный сектор становится все более привлекательным для молодежи и опытных специалистов. За 10 месяцев 2025 года средняя ежемесячная заработная плата работников отрасли составила 84 700 рублей в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, более 56 000 рублей в производстве пищевых продуктов.

Напомним, что с 2025 года в Севастополе реализуется программа финансовой поддержки для молодых специалистов в агропромышленном комплексе. Выпускники вузов могут получить 250 тысяч рублей, ссузов — 200 тысяч рублей. В прошлом году такую поддержку получили четверо специалистов. В 2026 году увеличили объем финансирования и направили на эти цели 2,5 млн рублей, в прошлом году он составил 1 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя