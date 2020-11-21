Продукты питания, ЖКУ и медицина — главные категории затрат россиян в 2020 году

Сервис Работа.ру и IT-компания «Платформа ОФД» провели совместное исследование и выяснили на что выросли расходы россиян в этом году и какие затраты вырастут в 2021 году, по их мнению. По данным IT-компании «Платформа ОФД», за 10 месяцев 2020 года в массовых категориях товаров россияне больше всего тратились на лекарства, продукты и гаджеты. Так:

Средний чек затрат в аптеках составил 892 рублей на одну покупку — на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем покупок вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 63%.

Средний чек затрат в продуктовых магазинах составил 417 рублей на одну покупку — на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем покупок в денежном выражении вырос по сравнению с прошлогодним уровнем вырос на 37%.

Средний чек затрат на электронику и бытовую технику составил 5810 рублей на одну покупку — на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем покупок в денежном выражении вырос по сравнению с прошлогодним уровнем вырос на 13%.

Сервис Работа.ру провел опрос среди более 3000 пользователей из всех регионов страны и выяснил их мнение, какие статьи расходов за этот год отмечают сами жители России, и чего ожидают от 2021 года:

Половина жителей России (49%) отметили увеличение расходов в 2020 году. При этом 37% респондентов отметили, что уменьшили свои траты. У 14% опрошенных расходы в этом году не изменились.

Больше всего опрошенных (61%) отметили рост расходов на продукты питания (множественный выбор), 46% — на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт. Лишь 18% указали, что больше их траты выросли на одежду, 15% жителей России отметили расходы на займы, кредиты и ипотеку, а 12% — на ремонт.

Менее 10% респондентов в 2020 году увеличили затраты на образование (9%), технику (7%), развлечения (5%) и путешествия (3%).

Каждый десятый житель России указал, что его расходы выросли на все перечисленные категории, а 6% отметили, что их траты не выросли ни на что.

Большинство жителей России (61%) уверены в том, что цены на все товары и услуги в 2021 году продолжат расти. Лишь 1% опрошенных отметили, что, по их мнению, цены не вырастут ни на что.

55% респондентов уверены, что продолжат больше тратить на продукты питания (множественный выбор). 51% ожидают продолжения роста цен на ЖКУ, 34% выбрали растущие транспортные расходы. 29% участников исследования ожидают роста затрат на медицину, 26% — на одежду, а 20% — на покупку новой техники.

Менее 20% опрошенных ждут возросших расходов на образование, путешествия, ремонт, развлечения, займы, кредиты и ипотеку.

Эксперты анализировали агрегированную обезличенную информацию, поступающую в адрес компании с 1 млн. онлайн-касс в стране (ежедневно обрабатывается по 44 млн чеков). Сравнивали данные продаж за период с июля по август, а также первую половину сентября 2020 и 2019 гг. В выборку попала информация об официальных продажах, т.е. зафиксированная кассовыми аппаратами и поступившая в адрес ОФД, — отмечают специалисты.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 18 млн резюме, зарегистрировано более 510 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

IT-компания «Платформа ОФД» — оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и ЦРПТ свыше 44 млн кассовых чеков, 1 тыс чеков в секунду. №1 в рейтинге российских ОФД по версии CNews Analytics. Входит в экосистему Сбербанка.