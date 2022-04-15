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Проект «ДоброSTART» собрал лучших волонтеров Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Проект «ДоброSTART» собрал лучших волонтеров Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:14 15.04.2022

В Севастополе состоялось открытие акселератора добровольческих сообществ «ДоброSTART». Сто лучших волонтеров Севастополя собрались в детском лагере «Ласпи». На его площадке в течение трех дней для участников будет проходить образовательная программа в формате игры о командообразовании, направлениях добровольчества и способах успешной реализации инициатив.

Мне очень приятно видеть столько активных ребят, которые горят идеей помогать людям, городу и стране! На «ДоброSTARTе» вас ждет не просто образовательная программа, а настоящая командная игра, в ходе которой вы создадите свои проекты. Я желаю вам удачи, и помните: вместе мы можем больше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления по делам молодежи и спорта Марину Слонченко.

В течение трех дней для участников акселератора пройдут сессии по дизайн-мышлению, такты – образовательные блоки – по командоообразованию и лидерству. На встречах с представителями Ассоциации волонтерских центров добровольцы познакомятся с проектами и программами, а также ближайшими мероприятиями, которые реализует Ресурсный центр поддержки добровольчества.

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В третий день форума состоится панельная дискуссия с участием представителей органов исполнительной власти, курирующих добровольчество и молодежную политику, а также представителей Ассоциации волонтерских центров. В ходе встречи планируется обсудить развитие добровольчества как инструмента реализации проектов и задач на территории Севастополя, поделиться идеями о популяризации волонтерского движения.

В ходе акселератора участники сформируют сообщества, которые могут сохранить и после программы – для реализации социальных инициатив в городе.

Напомним, акселератор добровольческих сообществ «ДоброSTART» – проект Миши Мовсисяна, победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов 2021 года. Реализуется в рамках достижения целей регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке управления по делам молодежи и спорта.


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