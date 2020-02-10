Проект «Евпатория — чистый город». Обнаружили свалку — сигнализируйте!

В Евпатории отмечают: после начала работы ГУП РК «Крымэкоресурсы» в городе усложнилась система работы по ликвидации стихийных свалок. И если раньше было достаточно позвонить в МУП «Экоград», то сейчас по каждой свалке нужно писать официальное письмо.

Это не способствует оперативному приведению муниципальной территории в порядок: за то время, пока письмо согласуют, утвердят необходимое финансирование, а на место отправят машину для сбора мусора, тот успевает разлететься по городу. Опять же, сотрудники ГУП РК «Крымэкоресурсы» не убирают территорию вокруг контейнерных площадок – это не их вахта. Они только выбрасывают содержимое контейнеров в машины и увозят на полигон. В итоге разлетевшийся мусор так и остается лежать вокруг площадок. Что тоже не добавляет городу красоты, — озвучивает проблемы «Евпаторийская здравница» .

Чтобы исправить положение, было принято решение обратиться к евпаторийцам и попросить их сигнализировать о каждой обнаруженной свалке.

Если есть места несанкционированных свалок, не убирается или не вывозится мусор, – делайте фотофиксацию и сигнализируйте о таких фактах. А также сообщайте, если нет быстрой реакции. Чем активнее мы общаемся, тем быстрее улучшаем жизнь в городе и поселках, — призывает глава администрации Евпатории Игорь Тихончук.

То есть, если вы видите, что на какой-либо контейнерной площадке накопился мусор, который долго никто не вывозит, — фотографируйте и присылайте фото в вайбер или вотсап по телефону +7(978) 735-45-18.