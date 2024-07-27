Проект «Формирование комфортной городской среды»: в Севастополе благоустраивают скверы

Ход работ по благоустройству территорий, победивших в прошлом году в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», проверил Егор Суслин, заместитель директора учреждения «Парки и скверы».

Работы проверили в двух локациях: сквере у Центрального рынка и зелёной зоне между домами № 32 и № 26 по проспекту Октябрьской Революции.

Строительно-монтажные работы в сквере у рынка начались недавно, но уже демонтировано покрытие, деревья обеспечены защитой от повреждений. На территории зелёной зоны предусматривается планировка территории для создания безбарьерной среды для всех групп жителей, смена и устройство нового твёрдого плиточного покрытия, организация зон тихого и пассивного отдыха, установка скамеек и урн, удаление сухостоя, посадка и санитарная обрезка зелёных насаждений, устройство наружного освещения, видеонаблюдения и оповещения, а также полива зелёных насаждений.

Покрытие тротуара для пешеходных дорожек предусмотрено плиточное, по цементно-песчаной смеси. Также будет понижен бортовой камень на путях передвижения маломобильных жителей, стыковка разных покрытий в один уровень, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Егора Суслина.

На проспекте Октябрьской Революции проектными решениями также предусматривается планировка территории для создания безбарьерной среды. Будет выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров с искусственным камнем мощения, организованы зоны тихого и пассивного отдыха, появится уличная мебель, малые архитектурные формы, ограждения. Здесь посадят новые растения и устроят полив насаждений, установят системы видеонаблюдения и оповещения.

Чтобы обеспечить безопасность людей, дорогу здесь от проспекта к детскому саду сделаем не прямой, а извилистой, чтобы у автомобилистов не было желания лихачить, – отмечает директор подрядной организации Александр Пузырев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя