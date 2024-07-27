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Проект «Формирование комфортной городской среды»: в Севастополе благоустраивают скверы

Проект «Формирование комфортной городской среды»: в Севастополе благоустраивают скверы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:22 27.07.2024

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