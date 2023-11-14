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Проект историков КФУ — в сотне лучших проектов, реализованных в России в 2022 году
фото: пресс-служба КФУ

Проект историков КФУ — в сотне лучших проектов, реализованных в России в 2022 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:50 14.11.2023

Проект историков Крымского федерального университета «Место памяти: постижение истории в мемориальном пространстве» вошел в топ-100 лучших проектов, реализованных в Российской Федерации в 2022 году. Итоги оценки результатов проектов, завершившихся в 2022 году, были подведены на заседании Координационного комитета в Фонде президентских грантов.

Для формирования у подростков и молодёжи объективного представления об общем ходе Великой Отечественной войны, её предыстории и последствиях, а также выработки умения и навыков самостоятельно выявлять и разоблачать фальсификации, фейки и псевдоисторические публикации по истории России начал работу дискуссионный клуб. Также был разработан образовательный курс по совершенствованию навыков работы с историческими документами; подготовлены методические рекомендации по проведению учебных лекций, семинаров, круглых столов и мастер-классов по вопросам предотвращения фальсификации истории и искажения событий Великой Отечественной войны; проведён практический семинар для педагогов с целью обсуждения лучших практик патриотического воспитания, – цитирует пресс-служба руководителя проекта, проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталью Кармазину.

В этом году оценке подлежали 4000 инициатив. По итогам проведённой оценки 85% проектов признано реализованными успешно, 12% – удовлетворительно, а 3% команд не смогли справиться с взятыми на себя обязательствами. Из числа успешно реализованных проектов Координационный комитет выбрал сто лучших. Посмотреть список лучших проектов можно на сайте: https://оценка.гранты.рф/.

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источник: пресс-служба КФУ

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