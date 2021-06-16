Проект КФУ «Место памяти: постижение истории в мемориальном пространстве» поддержан Фондом президентских грантов

Цель проекта – борьба с влиянием ревизионистов и фальсификаторов, пытающихся исказить исторические данные о Второй мировой войне и даже пересмотреть её итоги. Как считают ученые КФУ, единственным способом борьбы с такой фейковой индустрией является просветительская деятельность, развенчивающая псевдоисторические мифы на конкретных примерах. Также важно развитие патриотических представлений с привязкой к конкретным историко-мемориальным объектам, находящимся в разных регионах России.

Мы должны в первую очередь обращаться к памяти о событиях Великой Отечественной войны. Это, по сути, единственная сфера, которая может объединить все поколения и все народы нашей огромной страны. А статистика опроса по знанию самых ключевых дат молодым поколением, к сожалению, остается пока неутешительной, — цитирует пресс-служба вуза начальника управления организационно-административной политики КФУ им. В.И. Вернадского Наталью Кармазину.

Сумма полученного гранта 2,5 млн. руб., рассчитана на 1,5 года и предусматривает разработку экскурсионных маршрутов, связанных с посещением объектов партизанской славы, мест геноцида мирного населения Крыма, полей сражений и братских могил. Планируется работа в формате дискуссионного клуба, разработка образовательного курса по совершенствованию навыков обращения с историческими документами с акцентом на фактчекинг.

Сегодня важно создавать условия для формирования у подростков и молодежи объективного представления об общем ходе Великой Отечественной войны, ее предыстории и последствиях. Нам нужны «живые» формы в преподавании предмета «история», визуализация её основных вех на музейных площадках, вовлечение подрастающего поколения в научно-исследовательскую и проектную деятельность. Кроме того, в рамках проекта в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, Facebook) мы создадим страницы с объективной и проверенной информацией по поводу вопросов, наиболее часто подвергающихся атакам со стороны фальсификаторов истории, – считает Наталья Кармазина.

Помимо русскоязычной фейковой индустрии будут представлены примеры фальсификации истории на английском, польском и немецком языках. На канале Youtube учёные КФУ разместят короткие ролики, в которых наглядно разоблачаются искажения данных не только Второй мировой войне, но довоенном и послевоенном периодах.