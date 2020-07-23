Проект «Летний вечер в Херсонесе» в августе: программа мероприятий

Театральный сезон в Херсонесе в самом разгаре.

В августе вас ждет насыщенная программа мероприятий под открытым небом. В рамках нашего проекта «Летний вечер в Херсонесе» в Античном театре проходят спектакли севастопольских театров и концерты известных коллективов, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».