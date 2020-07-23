Проект «Летний вечер в Херсонесе» в августе: программа мероприятий

Театральный сезон в Херсонесе в самом разгаре.
В августе вас ждет насыщенная программа мероприятий под открытым небом. В рамках нашего проекта «Летний вечер в Херсонесе» в Античном театре проходят спектакли севастопольских театров и концерты известных коллективов, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Репертуар на август
«Прометей Прикованный».
- На сáмой древней сцене нашей страны вновь прозвучат бессмертные стихи Эсхила. Севастопольский ТЮЗ представит в Античном театре трагедию «Прометей Прикованный». Режиссер спектакля, Ольга Ясинская, в своей работе ставит извечный вопрос: что же происходит с человечеством? Во время спектакля актеры будут общаться на так называемом «языке Диониса». Этот термин ввел выдающийся режиссер и теоретик театра Теодорос Терзопулос. Артисты произносят текст Эсхила, обращаясь не к партнеру, а к Дионису, богу. Этот необычный прием откроет зрителям новые ракурсы театрального искусства – такого современного и одновременно такого древнего.
«Отравленная туника»
- Один из полюбившихся публике спектаклей порадует зрителей и в августе. «Отравленная туника» – удивительная постановка, которая погрузит вас в атмосферу Константинополя VI века. Герои, прототипами которых являются реальные исторические личности, окажутся в водовороте интриг византийского императорского дворца. Действующие лица столкнутся с непростым выбором: смириться со своей судьбой или идти до конца, целиком отдавшись чувству… «Отравленная туника» в постановке Е.И. Журавкина живет на сцене уже много лет, не теряя ни в энергетике, ни в глубине. Спектакль этот похож на хорошее вино, «Что от тысячелетий сохранило | Лишь крепость дивную да ароматность | И стало чёрным и густым, как дёготь…».
«Эзоп»
- Спектакль «Эзоп» – это история о человеке, для которого наивысшей ценностью была свобода. Ее он не согласился променять ни на богатство, ни на власть, ни даже на любовь прекраснейшей из женщин…. Действие спектакля разворачивается в Древней Греции. Происходящее на сцене как нельзя лучше вписывается в атмосферу Античного театра.
«Женщины в народном собрании»
- Спектакль «Женщины в народном собрании», основанный на пьесе древнегреческого комедиографа Аристофана, впервые был поставлен в 392 году до нашей эры. В Античном театре Херсонеса эту интереснейшую постановку играют артисты Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, режиссер – Евгений Журавкин. По сюжету, бесправные афинянки, видя, как бездарно их мужья руководят городом, решили взять власть в свои руки. За громким зрительским хохотом, вызываемым вереницей (не всегда пристойных) шуток в духе греческой комедии, в спектакле четко встает вопрос о месте и роли женщин, о их взаимоотношениях с мужчинами не только в семье и в быту, но и в деле управления государством. Чем закончилась «революция» афинянок, вы узнаете, посетив этот замечательный спектакль. Только имейте в виду: в самих Афинах женщинам и детям комедию смотреть было запрещено…
«Любовь и мудрость Диогена»
- Перед зрителем предстанет один из наиболее узнаваемых образов мира Древней Эллады – философ Диоген. Ему безразлично все происходящее, он предпочитает вести жизнь аскета Желая доказать согражданам, что благосостояние для человека – не главное, Диоген своим жилищем сделал обычную бочку. Однако у нищего мудреца есть дочь – Милена. Отец ее жениха – богатый аристократ, который не может принять невесту из такой семьи. Зрители узнáют, как главные герои будут искать выход из сложившейся ситуации.
«Очень романтическая комедия»
- Спектакль, поставленный по пьесе Эдмона Ростана «Романтики», наполнен искрометным юмором, иронией и легким воздухом вечернего Херсонеса Стилизация «под Италию», выражающаяся в пришедших из комедии дель-арте костюмах и гриме, музыкальное оформление, актерские приемы в стиле площадного театра делают спектакль незабываемым. Даже если зритель присутствует на такой постановке впервые, ему невольно передается заряд «неформального» веселья.
Концерт Камерного оркестра Крымской Государственной филармонии
- Данный коллектив не требует представления – ведь он один из самых узнаваемых и почитаемых в Крыму и Севастополе. Каждое выступление музыкантов уникально. Несмотря на то, что оркестр часто выступает в рамках проекта «Летний вечер в Херсонесе», зрители не перестают удивляться их креативному подходу к выступлениям.
«Моя прекрасная Галатея» – 11 и 26 август
- В августе зрителей порадует Постановка «Моя прекрасная Галатея» в исполнении артистов Театра Черноморского флота (Драматического театра им. Б.А. Лавренева) Главная идея этой яркой комедии заключается в том, что иногда следует опасаться своих желаний. Своей легендой с вами поделится герой древнегреческой мифологии – скульптор Пигмалион. Согласно мифу, он вырезал из слоновой кости прекрасную статую и полюбил ее как реальную женщину. Долгое время Пигмалион преподносил бездушному произведению искусства дорогие подарки. Во время праздника, посвященного Афродите, скульптор попросил у богов сотворить чудо – жену, похожую на сделанную им прекрасную скульптуру. Искренность чувств Пигмалиона тронула Афродиту, и она оживила статую, имя которой Галатея…
фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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