Проект Минцифры: единые требования к содержанию машиночитаемой доверенности могут обновиться

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:57 11.09.2025

Минцифры планирует отменить обязанность указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя. То же касается наименования и кода органа, который выдал документ. Эту информацию можно будет отразить как дополнительную.

Срок действия доверенности нужно будет обозначать всегда. Сейчас — при его наличии.

При заполнении сведений о доверителе — российском юрлице потребуют приводить информацию (включая Ф.И.О. и СНИЛС) о руководителе обособленного подразделения. Полагаем, речь идет о случае, когда доверенность выдал такой руководитель. Пока указание его данных не предусмотрено.

Есть и другие поправки. Публичное обсуждение новшеств завершат 23 сентября.

Документ: Проект приказа Минцифры России

источник: КонсультантПлюс

