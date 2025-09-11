Проект Минцифры: единые требования к содержанию машиночитаемой доверенности могут обновиться

Минцифры планирует отменить обязанность указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя. То же касается наименования и кода органа, который выдал документ. Эту информацию можно будет отразить как дополнительную.

Срок действия доверенности нужно будет обозначать всегда. Сейчас — при его наличии.

При заполнении сведений о доверителе — российском юрлице потребуют приводить информацию (включая Ф.И.О. и СНИЛС) о руководителе обособленного подразделения. Полагаем, речь идет о случае, когда доверенность выдал такой руководитель. Пока указание его данных не предусмотрено.

Есть и другие поправки. Публичное обсуждение новшеств завершат 23 сентября.

