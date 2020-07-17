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Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:19 17.07.2020

В Байдарской долине продолжает работу проект Общественного Движения «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь». Теперь к нему подключилась новая организация инвалидов Орлиновского Муниципального округа, под руководством Андрея Фомина.

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Вдохновлённые первыми успехами (проблемы 4-х заявителей удалось решить по горячим следам в первые дни работы организации) общественники включились в работу с удвоенной силой. Очевидно, что успех этой молодой организации будет зависеть от слаженной командной работы, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Очередной рейд стал тому примером. «Доброволец» и его лидер – балаклавский депутат Дмитрий Голиков — работали сегодня в долине. Развозили продуктовые наборы нуждающимся, пожилым, малообеспеченным, больным людям. Параллельно руководитель объединения инвалидов Андрей Фомин, председатели местных ТОСов Игорь Паньков и Андрей Трифонов встречались с инвалидами — жителями сёл, проведывали тех, кто нуждается в помощи, о чьих проблемах уже известно. Тут же — знакомились с новыми членами организации, собирали предложения и пожелания по работе нового сообщества.

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Дмитрий Голиков поражается целеустремленностью, «зарядом» сельских активистов-общественников и признается:

Для некоторых пожилых жителей сёл такое внимание стало настоящим шоком. Люди до сих пор не могут поверить, что к ним в дом пришла конкретная помощь.

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Как отмечает пресс-служба севастопольского «Добровольца», основные проблемы инвалидов Байдарской долины лежат в медицинской плоскости. Но общественники ощущают поддержку и помощь Департамента здравоохранения Севастополя и лично Владислава Нусинова (первого заместителя главы Департамента), который выступает за систематизированное комплексное решение проблем инвалидов отдалённых районов Севастополя и сельской местности, оказывает всяческое содействие в их решении.

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Наблюдая сегодня за работой общественников, выполняющих разные, но такие важные функции, за их энтузиазмом, приходит чёткое понимание, что небезразличные, любящие свой район люди, сделают всё возможное для улучшения качества жизни своих земляков, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Проект ОД «Доброволец» «Адресная продуктовая помощь» расширяется и «обрастает подробностями»

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