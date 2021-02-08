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Проект опреснительной установки для водоснабжения Ялты оценили в 3,3 млрд. рублей
Фото: drfuenteshernandez, pixabay.com

Проект опреснительной установки для водоснабжения Ялты оценили в 3,3 млрд. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:44 08.02.2021

Построит опреснитель Роскосмос.

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения подачи населению, оценили в 3,3 млрд. рублей, говорится в ответе министерства ЖКХ Крыма на запрос ТАСС.

В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд. рублей. Срок реализации проекта — 2021 — 2023 годы, — говорится в ответе.

Речь идет о проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию установки по опреснению морской воды производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

Кто именно займется опреснением морской воды в Крыму пока не сообщается. Однако и по сумме проекта, и по производительности (20 тыс. кубов в сутки), все указывает (см. декабрьскую публикацию ТАСС) на Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос).

Напомним, Глава Крыма Сергей Аксенов 21 декабря 2020 года заявил, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

На сегодня Ялта получает порядка 70 тысяч кубометров питьевой воды в сутки благодаря альтернативным источникам и водопадам. Вода из Счастливенского водохранилища в город не подается. Полезный объем воды в водохранилищах региона, который удалось накопить, составляет 5 млн. кубометров. Это четверть годового запаса.

Проект опреснительной установки для водоснабжения Ялты оценили в 3,3 млрд. рублей

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