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Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:52 27.07.2020

Начался второй цикл работы социального пункта – автолавки программы «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец».

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

На первом этапе проект отработал во всех сёлах Байдарской и Варнаутской долин. За время работы проекта, которая стала возможна благодаря активному участию руководителей местных ТОСов, членов и руководства местной организации инвалидов, ветеранскому сообществу района и местным активистам, программа приобрела широкую известность среди населения и стала очень востребованной, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Возможность приобрести товары по низким ценам в шаговой доступности стала важным событием для жителей отдаленных сёл Балаклавскогорайона Севастополя. Особая важность акции в её работе на постоянной основе и информировании граждан о графике и дислокации автолавки.

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Воскресный рейд в селе Гончарном стал началом нового этапа работы программы. По словам лидера ОД «Доброволец», депутата Балаклавского МО Дмитрия Голикова, теперь формирование списка предлагаемых товаров происходит с учётом запроса потребителей. обратная связь осуществляется благодаря руководителям сельских ТОСов.

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

В Гончарном, например, ответственным за проведение рейда стал председатель местного ТОС Игорь Паньков. Совместно с лидером экологического движения Орлиновского МО Андреем Трифоновым местный актив инициировал сбор подписей за организацию в районе стационарного социального пункта, осуществляющего торговлю товарами по низким ценам на постоянной основе. Такая инициатива местных жителей говорит о сформировавшемся постоянном запросе на недорогие товары.

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Общественники обратились к Дмитрию Голикову с просьбой обсудить данный вопрос с предпринимателями — участниками ОД «Доброволец», которые обеспечивают работу проекта «Продуктовое обеспечение».

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Мы устали терпеть эти цены в сельских магазинах. Почему нам продают на 30-50% дороже чем в городе? Поэтому председатели ТОС инициировали сбор подписей для того, чтобы руководство города оказало помощь в выделении помещения или земельного участка для открытия социального магазина. Во время работы автолавки в селе Гончарное все жители единодушно подписали петицию. Скоро продолжим обходить села и подписывать петицию Байдарской и Варнаутской долинами, — рассказали местные общественники.

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков был краток. Сказал: «Мы сможем вам помочь». А он слов на ветер не бросает.

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Проект «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»: начался второй этап – работа «по заявкам»

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