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Проект - "Расцветай в Крыму!"

Проект — «Расцветай в Крыму!»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:34 02.04.2025

По инициативе Министерства в 2024 году с целью стимулирования спроса на отдых в Крыму в весенне-летний период организована единая информационно-рекламная кампания под слоганом «Расцветай в Крыму!». Данный проект предусматривает популяризацию в СМИ календаря и карты цветений в Крыму – как мотива для отдыха в данный период, а также создание дополнительных позитивных информационных поводов и тематических событий, привязанных к периодам цветения в регионе и популярным локациям.

В 2025 году информационно-рекламная кампания «Расцветай в Крыму» стартует с 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках проекта обновлен единый медиаресурс https://flower.travelcrimea.com, на котором представлены карта и календарь цветений с элементами дополненной реальности, локации для фото и видеосъемки, информация о мероприятиях, проводимых в Крыму в весенне-летний период, а также об акциях и скидках в отелях и санаториях региона. Новинкой проекта этого года станет проведение квеста по цветочным локациям, по итогам которого среди участников будет разыгран главный приз — отдых в Крыму.

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По вопросам получения необходимой информации для участия в проекте необходимо обращаться в управление имиджевых мероприятий и информационного сопровождения Министерства курортов и туризма Республики Крым. Контактное лицо: Анна Терницкая (+79787549208, imidz_mkt@mail.ru).

Проект - "Расцветай в Крыму!"

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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