Проект «Развитие Балаклавы» включили в перечень туристических инвестиционных проектов

По поручению Президента России Владимира Путина проект «Развитие Балаклавы» включен в перечень инвестиционных проектов по созданию 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны – «Пять морей и озеро Байкал».
Проект нацелен на комплексное развитие территории Балаклавы, раскрытие ее туристско-рекреационного потенциала, создание комфортной городской среды и туристической инфраструктуры, в том числе – создание яхтенной марины. Включение в перечень инвестиционных проектов даст Севастополю возможность выделять субсидии инвесторам на создание необходимой инженерной инфраструктуры, подведение сетей к инвестплощадкам, а также поддержать проведение работ по благоустройству и инженерной защите. Эти меры могут повысить желание инвесторов вкладываться в развитие курорта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, что создание круглогодичного морского курорта в Балаклаве позволит Севастополю увеличить номерной фонд на четыре тысячи мест и создать более трех тысяч новых рабочих мест.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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