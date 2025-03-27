Проект «Развитие Балаклавы» включили в перечень туристических инвестиционных проектов

Проект нацелен на комплексное развитие территории Балаклавы, раскрытие ее туристско-рекреационного потенциала, создание комфортной городской среды и туристической инфраструктуры, в том числе – создание яхтенной марины. Включение в перечень инвестиционных проектов даст Севастополю возможность выделять субсидии инвесторам на создание необходимой инженерной инфраструктуры, подведение сетей к инвестплощадкам, а также поддержать проведение работ по благоустройству и инженерной защите. Эти меры могут повысить желание инвесторов вкладываться в развитие курорта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.