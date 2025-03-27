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Проект «Развитие Балаклавы» включили в перечень туристических инвестиционных проектов
фото: pxhere.com

Проект «Развитие Балаклавы» включили в перечень туристических инвестиционных проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:41 27.03.2025

По поручению Президента России Владимира Путина проект «Развитие Балаклавы» включен в перечень инвестиционных проектов по созданию 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны – «Пять морей и озеро Байкал».

Проект нацелен на комплексное развитие территории Балаклавы, раскрытие ее туристско-рекреационного потенциала, создание комфортной городской среды и туристической инфраструктуры, в том числе – создание яхтенной марины. Включение в перечень инвестиционных проектов даст Севастополю возможность выделять субсидии инвесторам на создание необходимой инженерной инфраструктуры, подведение сетей к инвестплощадкам, а также поддержать проведение работ по благоустройству и инженерной защите. Эти меры могут повысить желание инвесторов вкладываться в развитие курорта, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, что создание круглогодичного морского курорта в Балаклаве позволит Севастополю увеличить номерной фонд на четыре тысячи мест и создать более трех тысяч новых рабочих мест.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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