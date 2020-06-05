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Проект реконструкции канализационной сети в Евпатории придется переделывать с нуля

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:24 05.06.2020

О том, что проект реконструкции канализационной сети в Евпатории придется переделывать с нуля, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

По Евпатории непростой клубок вопросов. Там идет по одним улицам шесть пучков различных сетей. К сожалению, в 2016 году проектировщик не учел выполнение работ в одновременном цикле. Договорились вчера с (замминистра экономразвития РФ) Сергеем Макаровичем Назаровым, что, скорее всего, нам придется эти проекты обнулять, сделать единый проект на реконструкцию всех внутригородских сетей Евпатории: вода, канализация, ливневая канализация. Связано это с тем, что потом сверху у нас ложится капитальный ремонт улично-дорожной сети, там почти на 3 млрд рублей капитальный ремонт, – цитирует виице-премьера «Крыминформ».

Реконструкция изношенных сетей канализации предусмотрена федеральной целевой программой развития Крыма. Предполагается прокладка 30 км сетей канализации через центр города.

Проект был разработан в 2016 году и не учитывал необходимость реконструкции и смежных сетей, кроме того, существенно изменилась цена. Власти хотят увязать реконструкцию всех сетей, а также последующий ремонт дорог. Планируется, что новая проектная документация будет готова к марту 2021 года, работы начнутся с июня следующего года.

Проект реконструкции канализационной сети в Евпатории придется переделывать с нуля

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