Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Проект «Сакский курортный парк» победил во Всероссийском конкурсе  

crimeapress_news



«Верево Сити»
Проект «Сакский курортный парк» победил во Всероссийском конкурсе  

Проект «Сакский курортный парк» победил во Всероссийском конкурсе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 30.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что город Саки (проект «Сакский курортный парк») победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого были подведены 25 – 26 августа 2021 года в Нижнем Новгороде на форуме «Среда для жизни».

Как стало известно, всего в этом году на конкурс поступило 307 заявок из 73 регионов страны. С разным количеством проектов победили 65 регионов. Благоустройство Сакского курортного парка будет проходить в 4 этапа. На реализацию первого этапа город Саки получит федеральный грант в сумме 70 млн рублей. Каждый последующий этап будет подаваться на конкурс.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проводится Минстроем России с 2018 года. Начиная с прошлого года, состязание завершается выбором 160 проектов-победителей в исторических поселениях и малых городах, на реализацию которых выделяется 10 млрд рублей.

Проект «Сакский курортный парк» победил во Всероссийском конкурсе  

Проект «Сакский курортный парк» победил во Всероссийском конкурсе  

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
do_widget id=rss-2]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.