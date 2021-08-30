Проект «Сакский курортный парк» победил во Всероссийском конкурсе  

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что город Саки (проект «Сакский курортный парк») победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого были подведены 25 – 26 августа 2021 года в Нижнем Новгороде на форуме «Среда для жизни».

Как стало известно, всего в этом году на конкурс поступило 307 заявок из 73 регионов страны. С разным количеством проектов победили 65 регионов. Благоустройство Сакского курортного парка будет проходить в 4 этапа. На реализацию первого этапа город Саки получит федеральный грант в сумме 70 млн рублей. Каждый последующий этап будет подаваться на конкурс.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проводится Минстроем России с 2018 года. Начиная с прошлого года, состязание завершается выбором 160 проектов-победителей в исторических поселениях и малых городах, на реализацию которых выделяется 10 млрд рублей.