Проект «В Крыму Есть»: рестораторов приглашают к разработке крымского меню

Кроме того, 20-21 июня все желающие смогут посетить выставку-ярмарку «Крымский сувенир», которая состоится на маршруте «Малый Иерусалим», где пройдут дегустации крымских специалитетов. Гостям предложат попробовать плов из улиток, традиционные блюда на мангале, морепродукты, паштет из печени улитки, квасы из трав горного Крыма и многое другое.

Напомним, что Республика Крым и Сахалинская область стали флагманскими регионами всероссийской программы «ПроЕДУ по России» АСИ. Она направлена на сохранение и продвижение гастрономического наследия народов страны, а также на формирование узнаваемого гастрономического бренда каждого региона.

Республикой уже разработана дорожная карта реализации проекта в Крыму в течение трех лет. На данный момент к проекту присоединились еще 11 пилотных регионов, с которыми Крым делится опытом – это Белгородская и Ивановская области, Камчатский край, Мурманская область, Пермский край, Республика Мордовия, Севастополь, Тульская, Тюменская, Челябинская и Томская области.

Регистрация для рестораторов на семинар 20 июня: https://forms.yandex.ru/u/685132b0e010db11f40f144d/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК