Проект «В Крыму Есть»: рестораторов приглашают к разработке крымского меню

На презентации члены Межведомственной группы по развитию гастрономической индустрии Крыма, сформированной Министерством курортов и туризма РК, проведут семинар по разработке, тестированию и внедрению крымского меню и его адаптации к формату заведения, на основе сформованного Реестра крымских локальных продуктов и их поставщиков и производителей. Кафе и ресторанов могут войти в число пилотных заведений общественного питания региона по работе над формированием крымского меню, с использованием своих наработок, технологий и культурно-исторической направленности заведения общественного питания.
Сегодня, в рамках гастрономической части конкурса «Крымский сувенир» мы даем старт работе над популяризацией гастрономического потенциала полуострова, чтобы уже в октябре 2025 г. подвести первые итоги в рамках гастрономического фестиваля и уже презентовать крымское локальное меню для его дальнейшего масштабирования, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Сергея Ганзий.
Кроме того, 20-21 июня все желающие смогут посетить выставку-ярмарку «Крымский сувенир», которая состоится на маршруте «Малый Иерусалим», где пройдут дегустации крымских специалитетов. Гостям предложат попробовать плов из улиток, традиционные блюда на мангале, морепродукты, паштет из печени улитки, квасы из трав горного Крыма и многое другое.
Напомним, что Республика Крым и Сахалинская область стали флагманскими регионами всероссийской программы «ПроЕДУ по России» АСИ. Она направлена на сохранение и продвижение гастрономического наследия народов страны, а также на формирование узнаваемого гастрономического бренда каждого региона.
Республикой уже разработана дорожная карта реализации проекта в Крыму в течение трех лет. На данный момент к проекту присоединились еще 11 пилотных регионов, с которыми Крым делится опытом – это Белгородская и Ивановская области, Камчатский край, Мурманская область, Пермский край, Республика Мордовия, Севастополь, Тульская, Тюменская, Челябинская и Томская области.
Регистрация для рестораторов на семинар 20 июня: https://forms.yandex.ru/u/685132b0e010db11f40f144d/
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический