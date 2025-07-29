Проект «Юности Граница»: школьница из Крыма собирает деньги для фронта игрой на саксофоне

В Сети появилась финальная серия продолжения документального проекта «Юности Граница». Он создан совместно с Движением Первых. Автор и ведущая Лилия Абрамова (Татарка FM) продолжает рассказывать об историях детей и подростков в прифронтовых регионах, которые своим примером демонстрируют, насколько важен личный вклад в приближение Победы.

Проект «Юности Граница» посвящен детям, которые помогают не только участникам специальной военной операции, но и своим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эпизоды первого сезона набрали более 15 миллионов просмотров суммарно в социальных сетях, получив большую огласку в федеральных и региональных СМИ. В 2024 году проект стал победителем Национальной премии интернет-контента ИРИ в тематической номинации «Герои нашего времени». Старт второго сезона состоялся в 2025 году.

В прошлом году в проекте «Юности граница» мы рассказали 6 вдохновляющих и местами трогательных историй о детях, которые своими поступками приближают общую Победу. На самом деле таких мальчишек и девчонок из прифронтовых регионов тысячи. Они хотят помочь нашим солдатам наравне со взрослыми, и порой у них это получается даже лучше и искреннее. Поэтому мы решили продолжить цикл докфильмов о юном поколении россиян, которые здесь и сейчас участвуют в судьбе своей страны, — рассказала автор и ведущая проекта Лилия Абрамова (Татарка FM).

В заключительном эпизоде зрители познакомятся с 14-летней Дариной Жиденко из посёлка городского типа Черноморское. Школьница — талантливая саксофонистка, которая использует свой музыкальный дар для помощи участникам специальной военной операции. Играя на набережных Крыма, она собирает средства для покупки продуктов и медикаментов для бойцов.

Она видит, как гибнут мои друзья, видит, как я к этому отношусь. И когда она сказала: “Мама, я хочу помочь”. Честно, я серьёзно сначала это не восприняла, сказала, что мы дадим тебе денежные средства и если посчитаешь нужным, ты переведешь. Я думала, она успокоится. Но она сказала, что это неправильно и хочет сама заработать, — поделилась мама героини Елена Жиденко.

В выпуске Дарина рассказала, какие чувства и эмоции испытывала, только начиная играть на набережных:

Сначала было страшно. Не так много опыта у меня было, но мотивировала продолжать реакция людей на улице. Я как будто энергию от них получала. Я видела отдачу, видела их заинтересованность.

Но пришлось столкнуться и с неодобрением её позиции со стороны некоторых людей.

Обидны были даже не их слова. Обидно, что эти люди не хотят поддерживать наших солдат, не хотят чем-то помочь, — отметила героиня выпуска.

Инициатива школьницы, начавшаяся с простого желания поддержать защитников Родины, стала примером настоящего гражданского мужества и бескорыстия. Девочка прекрасно понимает, что фронт нуждается в поддержке тыла. Сейчас её папа плечом к плечу с другими солдатами защищает Родину, дедушка с бабушкой живут на линии огня. И маленький благотворительный вклад Дарины в общее дело может приблизить их встречу.

По традиции за самоотверженность и веру в Победу героиня получила подарок от команды проекта и Движения Первых — путёвку в лагерь Международного детского центра «Артек».

Серии проекта доступны в официальных сообществах ведущей Лилии Абрамовой на Rutube и во ВКонтакте.

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