Проект «Здоровое питание» — 32 программы полезного питания для россиян

В середине сентября отмечается Всемирный день худеющих. Это значимый информационный повод, призванный привлечь внимание широкой аудитории к вопросам здорового образа жизни и правильного, сбалансированного рациона.

В рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Роспотребнадзор реализует мероприятия, направленные на продвижение принципов здорового питания, снижение дефицита микронутриентов и снижение темпов роста ожирения.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного государственного санитарного врача России Анны Юрьевны Поповой, в целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин. Это чревато ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Кроме того, во время пандемии выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска по тяжелым осложнениям при коронавирусе.

Важно, чтобы россияне могли получить самую актуальную информацию по вопросам здорового питания, проверенную научными экспертами. Эту возможность предоставляет портал https://здоровое-питание.рф. На портале представлена уникальная многофункциональная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где уже сегодня всем жителям страны доступны 32 программы – для снижения или удержания веса. Все программы составлены не только для здоровых людей, но и с учетом различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других). Ведущие специалисты и эксперты ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» тщательно собирали и разрабатывали программы, опираясь на лабораторные исследования Роспотребнадзора.

Помимо составления сбалансированного рациона, сервис позволяет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить советы по правильному сезонному питанию, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое. Уникальный сервис доступен по ссылке 4сезона.здоровое-питание.рф.

В рамках информационной кампании, приуроченной к Всемирному дню худеющих,на сайте здоровое-питание.рф поделятся собственным опытом обретения стройности и расскажут о своем отношении к диетам амбассадоры проекта «Здоровое питание» – певица Юлия Савичева и радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова.

Опубликован ряд материалов, посвященных вопросам корректировки веса, – и в первую очередь посредством питания:

✓ Худеем грамотно: 6 шагов к стройности – как правильно поставить себе задачу, добиться желанных параметров, но при этом не навредить здоровью;

✓ Как пройти лечение по ОМС при лишнем весе в Клинике лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» – пошаговая инструкция для потенциальных пациентов;

✓ Видеоинтервью с В. А. Тутельяном , научным руководителем ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академиком РАН, д. м. н., профессором, – «Об опасности лишнего веса»;

✓ Интервью с Р. М. Раджабкадиевым , м. н. с. лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», – «Как питаться тем, кто занимается спортом»;

✓ Гречка и другие крупы – для похудения и здоровья – о пользе крупы расскажет программа «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

✓ В разделе «Книга рецептов. Готовим вместе» читателей ждут рецепты здоровых и полезных блюд для тех, кто следит за своим весом.

Подробнее о проекте можно узнать:

СПРАВОЧНО

С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 78 лет; снижение смертности людей старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. А также увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного, сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Роспотребнадзор ведет регулярную и масштабную работу по улучшению качества питания населения. В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» ведется контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции. Оборудовано 89 испытательных лабораторных центров. Исследуются 15 групп пищевой продукции, каждая по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.).

Важным направлением работы Роспотребнадзора является просветительская и информационная работа с населением. В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф , специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф , рецепты.здоровое-питание.рф , а также страницы проекта в социальных сетях.

В «Школе здорового питания» доступны видеолекции, созданные при участии экспертов проекта. Специалисты делятся ценными знаниями о специфике питания людей разных возрастов. В 2021 году запущен уникальный сервис проекта «Здоровое питание» – «4 сезона – тарелка здорового человека». Это многофункциональная сервисная платформа, с помощью которой каждый пользователь сможет подобрать для себя здоровое меню в зависимости от задачи – для снижения или удержания веса, для профилактики различных заболеваний. Уже сейчас доступны более 30 программ питания, добавляются новые. Все они одобрены специалистами ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» и других научных центров.

Всего к проекту «Здоровое питание» присоединились 75% россиян – это более 110 млн человек, посетителями сайта здоровое-питание.рф стали около 80 млн человек, охват социальных сетей составил более 22 млн человек.