Проект «Знаменосцы Победы» — принять участие может каждый

Проект «Знаменосцы Победы», который знакомит с малоизвестными героями Великой Отечественной войны, реализует «Бессмертный полк России». Организаторы намерены рассказать обо всех воинах, обо всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая пытались водрузить свои знамёна на Рейхстаг или сделали это.

Каждый, кто сражался с оружием в руках, кто обеспечивал боеприпасами, одеждой, связью, продовольствием, кто воспитывал детей и лечил матерей, тоже могут быть названы знаменосцами Великой Победы — весь многонациональный народ нашей страны не жалел сил и здоровья ради нее. В рамках проекта помимо обширной информационной составляющей реализуются конкурсы и флешмобы в онлайн формате. В социальных сетях каждый сможет выразить свое отношение к теме сохранения Памяти, а также получить призы с фирменной символикой, — отмечают в оргкомитете проекта.

Уже сейчас можно принять участие в конкурсах на страницах Движения в:

Одноклассниках : конкурс фотографий;

: конкурс фотографий; Инстаграме : конкурс репостов;

: конкурс репостов; ВКонтакте

Также в формате VR-реконструкции запущен проект «Неизвестный знаменосец» — это новый иммерсивный проект, созданный совместно с РИД Новости при поддержке медиагруппы «Красный квадрат». Он рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии, воссоздает события 30 апреля — 2 мая 1945 года.

В поддержку проекта запущен флешмоб «Я Знаменосец Победы»! Каждый пользователь социальных сетей может снять свой видеоролик, в котором расскажет, кто в его семье был Знаменосцем Победы, и что он сам делает, чтобы и сегодня быть достойным правнуком. Первые 1000, разместивших видеозаписи с хештегом #язнаменосецпобеды с 7 апреля по 7 мая 2020 года получают в подарок брендированные символикой VR- проекта «Неизвестный знаменосец» картонные очки виртуальной реальности. А 9 мая среди участников флешмоба пройдет розыгрыш шлема виртуальной реальности. Подробные правила участия: https://www.polkrf.ru/fleshmob_ya_zp/ .