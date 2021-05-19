Проектирование ялтинской установки опреснения морской воды уже началось

Несмотря на оптимизм крымских властей в решении проблемы водоснабжения полуострова, опреснительная установка в Ялте будет построена. Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, уже и место подобрано (Ялтинский морской торговый порт), и проектирование идет полным ходом.

Уже готовы площадки под опреснительные установки. Это касается Ялты и Симферополя. Отработаны все документы. По сути, проектные организации приступили непосредственно уже к работе, — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Первый опреснитель (ялтинский) построят к концу 2022 года. Ориентировочная стоимость – 3,3 млрд. рублей. О сроках постройки второго пока не сообщается. Очевидно, он будет расположен в районе поселка Фрунзе (в Сакском районе Крыма).

Аксёнов заявил, что Республика Крым прошла острую фазу дефицита воды для нужд жителей полуострова. Проблемы в данный момент отмечаются в Алуште, где продолжает действовать график водоснабжения.