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Проекты сети яхтенных марин в Крыму завершат в следующем году
Фото: k-e-k-u-l-é, pixabay.com

Проекты сети яхтенных марин в Крыму завершат в следующем году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 12.12.2021

Проекты для строительства яхтенных марин, которые позволят возродить сеть морских перевозок в Крыму, разработают до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Пассажирские перевозки внутри требуют реконструкции портовой инфраструктуры, портопунктов, в том числе создания сети яхтенных марин. Пока у нас проектные решения есть по Керчи, я думаю, что в течение 2022 года мы получим проектные решения и с имеющейся инфраструктурой можно будет говорить о развитии перевозок, – сказал Назаров.

Ранее начальник управления дорожной деятельности минтранса РК Вячеслав Курбанов сообщил, что власти Крыма проектируют сеть из более чем 30 яхтенных марин и портопунктов вдоль побережья полуострова. Уже получены первые положительные заключения экспертиз на строительство портопункта в Керчи и яхтенной марины в селе Яковенково Ленинского района. Стоимость проектов предварительно оценивается в сумму порядка 70 млрд. рублей.

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По материалам ТАСС.

Проекты сети яхтенных марин в Крыму завершат в следующем году

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