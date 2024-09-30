Проекты севастопольской стартап-студии «ИТ Гараж» приняли участие в форуме «Микроэлектроника 2024»

Стартап-студия «ИТ Гараж» от группы компаний ИТГЛОБАЛ РУС представила два проекта на форуме «Микроэлектроника 2024» в Сочи. С 23 по 28 сентября участники мероприятия знакомились с САЕ-платформой для автоматизации инженерных расчетов «Гамма Тех» и линейкой СнК на безе архитектуры RISC-V «Риски».

«Гамма Тех» представила свой флагманский продукт САПР «Гамма». Это программный комплекс для автоматизированного проектирования радиоэлектронных СВЧ и ВЧ устройств и систем. Он обеспечивает высокую степень соответствия расчетных и экспериментальных данных, а также моделирует распространение ЭМ волн на большие расстояния и их взаимодействие с окружающей средой. САПР «Гамма» применяется для испытаний в цифровом виде СВЧ-электронных компонентов, судов, летательных аппаратов (БПЛА), средств радиоэлектронной борьбы и другого.

Кроме презентации своего продукта, команда «Гамма Тех» участвовала в питч-сессии – презентации претендентов на статус особо значимых проектов, включенных в реестр Минцифры РФ.

Проект «Риски» представил на Форуме FPGA-прототип 4-ядерной 64-разрядной СнК «Риски-1». Эта микросхема предназначена для создания на её основе высокопроизводительных, энергоэффективных и компактных устройств, например, промышленных роботов, полетных контроллеров, автомобильной электроники. Она обладает расширенными возможностями по работе с современными нейросетями, а также потоковой обработке видео на аппаратном уровне.

Студия «ИТ Гараж» выращивает работоспособные проекты с высоким конкурентным потенциалом. Стартапы развиваются и принимают участие в крупных мероприятиях, как Форум «Микроэлектроника 2024». Их разработки перспективны и готовы к выходу на широкий рынок. Я уверен, что у новых проектов студии «ИТ Гараж» большое будущее. Они станут достойной заменой западным аналогам, – сказал серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор, основатель ГК ИТГЛОБАЛ РУС и «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.

источник: пресс-центр «ИТ ПАРК РУС»

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