Проекты законов о QR-кодах поддержала Общественная палата Крыма

Страна все ближе к тотальному введению QR-кодов. Как минимум, для посещения общественных мест, торговых центров, поездок на транспорте. Сейчас соответствующие законопроекты проходят обсуждение в регионах. Госдума обещала взяться за рассмотрение законов 16 декабря, как раз после регионального… одобрения. Мнение жителей Республики уже выразила Общественная палата Крыма. Она поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки.

Мы официально выразили позицию по этому поводу и поддержали законопроекты. Нами сделана юридическая экспертиза законопроектов и некоторые замечания, чисто юридического плана, не по сути, а по форме, редакционные, мы направили в Общественную палату России, — сказал глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Напомним, Правительство РФ 12 ноября 2021 года внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест, например, кафе, ресторанов, театров, музеев, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий. Предполагается, что ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. В Госдуме определили, что до 15 декабря региональные заксобрания и исполнительная власть должны выработать позицию по законопроектам и направить свои предложения в нижнюю палату парламента. Инициативы вызвали широкий общественный резонанс.