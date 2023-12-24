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Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт. Дорожники работают

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт. Дорожники работают

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:43 24.12.2023

По информации «Службы автомобильных дорог Крыма», несмотря на обильный снег, проезд по всем дорогам полуострова открыт, не исключение – Ангарский и Грушевский перевалы.

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт. Дорожники работают

Больше всего снега – на горной автодороге «Ялта – Бахчисарай» (речь идет об участке «Ялта – Ай-Петри», так как дорога на Соколиное перекрыта).

Силами подразделения «Крымавтодор» —  «Ялтинского ДЭУ» выполнена очистка и обработка дороги, использовано 10 тонн противогололедных материалов, — сообщили в «Крымавтодоре».

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы открыт. Дорожники работают

Во время ночного дежурства работало свыше 67 единиц спецтехники для обеспечения безопасного проезда. Обработано 2 900 км трасс, работы продолжаются.

В первую очередь обрабатывают и очищают опасные участки и дороги с интенсивным движением, — подчеркнули в ГУП РК «Крымавтодор».

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