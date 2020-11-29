Профессионализм и репутация: изучаем отзывы об инвестиционной компании «Фридом Финанс»

Современный финансовый рынок не является чем-то застывшим и постоянным, но в нем по-прежнему ценятся опыт работы, репутация, профессиональные успехи и отзывы. Инвестиционная компания «Фридом Финанс» свыше 10 лет успешно работает в России и США. Победы отражены не только в многомиллионном капитале, успешности проводимых операций и сделок, но и в наградах. Лучшая инвесткомпания 2019 года, обладатель премии «Финансовая элита России» 2018 года, победитель конкурса «Элита фондового рынка» 2019 года…

Это лишь малая часть достижений, к тому же не менее важен и такой критерий — «Фридом Финанс» отзывы. На их основе (и оценках специалистов) можно составить мнение о том, кому можно доверять деньги, кто умеет ими распоряжаться с максимальной выгодой.

Америка и Россия

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» основана в 2008 году. Работает на Московской и Санкт-Петербургской биржах, занимается брокерским обслуживанием и управлением ценными бумагами. Компания проложила дорогу на фондовый рынок США и работает на крупнейших мировых биржах: Нью-Йоркской фондовой, Чикагской торговой палате (старейшей в мире бирже фьючерсов), Чикагской бирже опционов… Это «высшая лига» финансовых активов и трейдеров.

И это еще не все. «Фридом Финанс» — «наш человек» в CME Group Inc. А это крупнейший рынок финансовых деривативов, объединивший биржи Нью-Йорка и Чикаго.

Работает российская компания и с American Express, и со Службой автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам. Убедительное и впечатляющее «портфолио».

Важно, что «Фридом Финанс» не просто открывает доступ клиентам к биржам, финансовым механизмам и возможностям, но и обеспечивает поддержку, сопровождение клиентов, контролирует прямые отношения с лицензированным брокером, генерирует инвестиционные предложения, предоставляет аналитику и статистические данные, проводит необходимые консультации.

Спектр услуг

Солидный опыт компании значительно расширил перечень услуг. Профессионалы «Фридом Финанс» предлагают клиентам:

доступ к торгам на крупнейших отечественных и мировых биржах,

брокерское обслуживание,

консультации и управление ценными бумагами,

выработку стратегических решений,

менеджмент и маржинальное кредитование,

учет рисков и хеджирование,

предоставление доступа к WEB-платформе, профессиональной площадке F-Trader,

депозитарное обслуживание,

андеррайтинг (по сути – «страховка» для бизнеса в виде выпуска уникальных ценных бумаг).

Важно, что своим клиентам инвестиционная компания предлагает комплексное, пакетное обслуживание. Все услуги предоставляются на основании специальной (и достаточно широкой) лицензии. Офисы компании работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всех крупнейших городах России (от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Архангельска).

Что привлекает клиентов

Анализируя и суммируя отзывы о работе с «Фридом Финанс», можно определить тенденции, почему клиенты доверяют именно этой компании. Профессионализм, помноженный на доверие. Все-таки управление финансами, в каком-то смысле, дело… почти семейное. Тут уж доверяешь свою спину, то есть кошелек на все 100% без оговорок. Залог успеха, в том числе, и в этом. За каждым клиентом закрепляется персональный опытный менеджер. Все вопросы и пожелания оговариваются заранее, выводы (и стратегические планы) заносятся в специальную инвестиционную декларацию – необходимое дополнение к основному договору.

Вдвойне актуален такой подход при работе на зарубежных биржах. Только опытный брокер сможет учесть все риски, определить тенденции торгов, устранить пресловутый языковой барьер, предоставлять аналитику и давать «точечные» советы. Наконец, уже упомянутый андеррайтинг, помогающий наладить выпуск ценных бумаг, и индивидуальный подход (причем не только в тарифных планах, а в целом, в перспективном стратегическом планировании бизнеса клиентов).

Подробный обзор капиталов, ставок, видов услуг, политики инвестиционной компании «Фридом Финанс» — в блоге на сайте gq-blog.com. Конечно, окончательное мнение, решение, планирование – дело индивидуальное. Однако в современных условиях финансового рынка есть смысл прислушаться к мнению профессионалов, советам «бывалых», отзывам аналитиков и клиентов. Деньги должны делать… деньги. И это никакое не волшебство, а работа для проверенных партнеров – компании «Фридом Финанс».