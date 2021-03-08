Профессионализм, ответственность и технологии: опыт группы строительных компаний «Основа»

Строительная отрасль наряду с IT-технологиями – наиболее динамично развивающиеся направления экономики в современном мире. И это примеры того, что успех в реальном секторе невозможен без сплава опыта, наработок прошлых лет и инноваций, применения передовых технологий. Группа строительных компаний «Основа» успешно применяет такой подход, подтверждая лидерские позиции успешными проектами в Европе, Азии и Африке.
Подробная информация о строительных объектах Osnova Group – на сайте группы компаний, по ссылке https://osnova-group.com.ua/ru/, пока же выясним, что скрывается за цифрами статистики. Итак, 30-летний опыт строительства домов, 15 производственных подразделений, 9 предприятий позволяют реализовать любые проекты. От жилья под ключ, до бизнес-центров, от мостов и эстакад до инфраструктурных центров, от стандартных многоэтажек до промышленных объектов высокой сложности.
Ключ реализации любых проектов Основа Групп – в применении технологий и разработках собственных ноу-хау. Перечислим некоторые:
- микросваи, позволяющие вести строительство в условиях существующей застройки, на труднодоступных участках;
- грунтовые анкера, увеличивающие устойчивость конструкций, усиливающие фундамент на склонах и в сложном грунте;
- технология струйной затирки швов Jet Grouting, предотвращающая деформацию несущих конструкций, особенно эффективная в условиях плотной городской застройки;
- буронабивные сваи длиной от 50 метров и до 2 метров в диаметре – идеальное решение при работе в мягких грунтах;
- буроинъекционные сваи, которые не подразумевают выемки грунта, наиболее эффективные при строительстве подпорных стен, противооползневых конструкций;
- технология «стена в грунте», позволяющая строить прочные, надежные конструкции даже при наличии грунтовых вод;
- каркасно-монолитное строительство – пример того, что улучшенные «старые» технологии дают отличный результат (монолитным может возводиться не только сам дом, а только его несущие конструкции, оставляя простор архитекторам и монтажникам для «работы с формами»);
- глубинное смешивание грунтов – решение, гениальное в своей простоте: на глубине грунт «усиливается» цементной смесью (как сухим цементом, так и раствором).
В конечном счете, все перечисленные «фишки» позволяют не только решать самые сложные задачи (в «трудных» грунтах, на склонах, при работе в условиях достаточно плотной застройки), но и ускоряют время строительства, снижают стоимость, дают максимальную эффективность использования ресурсов, обеспечивают прочность, долговечность и качество любой постройки, возможность выдерживать максимальные нагрузки.
Примеры таких высокотехнологичных построек, цены и услуги, карта проектов и новости строительной отрасли – на сайте osnova-group.com.ua. Обратите внимание на нестандартные, необычные, привлекающие внимание и выделяющиеся из «общей картины» городской застройки многоэтажные жилые комплексы, генподрядчиком которых выступает «Основа». Профессионализм, ответственность и технологии – залог единственно настоящего успеха любой стройки: в таких домах хочется жить.
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