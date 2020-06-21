Профессиональные знания с доставкой на дом: плюсы и минусы дистанционного образования

Пандемия коронавируса вызвала рост интереса к дистанционному образованию. Но развиваться оно стало задолго до всех этих событий. Причем всестороннее внедрение в нашу жизнь современных информационных технологий открыло новые возможности для удаленного обучения новым знаниям и профессиям.

Но выбрав такую форму обучения, следует понимать, что у нее имеются не только многочисленные достоинства, но и существенные недостатки.

Плюсы дистанционного образования

Доступность качественного образования без привязки к местности

Классическое обучение в институте или колледже для некоторых сопряжено с трудностями. Например, иногородним приходится решать вопрос проживания, если образовательное учреждение не в состоянии предложить место в студенческом общежитии. Что означает немалые расходы, нередко непосильные для семейного бюджета. По этой же причине приходится отказываться от поступления в столичные ВУЗы жителям отдаленных регионов. Они вынуждены выбирать университет в ближайшем городе, а не тот, в который мечтали поступить.

Дистанционное образование позволяет отбросить эти ограничения. Учиться можно, находясь в любом регионе и даже в другой стране. Нужен лишь стабильный доступ в интернет. А личное присутствие в образовательном учреждении потребуется лишь во время сдачи государственных экзаменов и на защите дипломного проекта. Все остальное время обучающийся остается дома в комфортной и привычной для себя обстановке.

Да и в финансовом плане получение знаний «на расстоянии» дело более выгодное. Априори такое обучение стоит дешевле, чем очное. Более того, существуют и бесплатные курсы повышения квалификации. И это однозначный плюс дистанционного образования, когда речь идёт, к примеру, о необходимости «подтянуть» профессиональный уровень персонала.

Дистанционное обучение открывает новые безграничные возможности, предоставляет широкий выбор способов и методов получения новых знаний, позволяет максимально использовать информационно-коммуникационное пространство. При реализации образовательных программ широко используются различные формы и технологии дистанционного обучения (eLearning), доступные для компьютера, планшета или мобильного телефона: вебинары, семинары/курсы on-line с использованием видеоконференцсвязи, электронные курсы на электронной образовательной платформе, смешанное обучение, — озвучивают алгоритм дистанционной работы со студентами в Академии «Русского Регистра».

Можно уделять учебе любое удобное время

Обучаясь удаленно, студент сам вправе решать, когда он сядет за учебники. Индивидуальный график обучения позволяет эффективнее распоряжаться личным временем. По этой же причине дистанционное обучение прекрасно сочетается с трудовой занятостью. В то время как очная дневная форма обучения зачастую оказывается препятствием для полноценного трудоустройства.

Можно обучаться в своем темпе

Не секрет, что люди усваивают учебный материал с разной скоростью. Кто—то быстро вникает в суть очередной темы, кому—то на это нужно больше времени. При удаленной форме обучения человек самолично определяет, сколько времени он потратит на ту или иную тему. Главное, успешно подготовиться к предстоящим экзаменам.

Доступность учебных материалов

Всю необходимую литературу (учебники, задачники, методички) можно найти на сайте учебного заведения или ее пришлют на личную почту студента. Помимо этого в интернете можно найти практически любую информацию, чтобы позволяет быстро устранить пробелы в знаниях.

Индивидуальный подход

При традиционном обучении уделить достаточно внимания каждому студенту преподавателю не удается. Личные встречи занимают много времени, часто срываются из—за загруженности рабочего графика преподавателя. При дистанционном обучении любые вопросы легко решить с помощью мессенджеров или по электронной почте.

Минусы дистанционного образования

Нужна сильная мотивация

Поскольку осваивать учебные материалы приходится большей частью самостоятельно, большое значение обретают такие личные качества как ответственность, сила воли и самоконтроль. Придерживаться оптимального темпа учебы получается далеко не у всех, кто сделал выбор в пользу удаленного обучения.

Проблемы с практическими знаниями

Многие учебные программы предполагают большое количество практических занятий. Реализовать их в дистанционном формате зачастую очень затруднительно или невозможно. Это накладывает ограничения на возможность обучения целому ряду специальностей в режиме удаленного обучения.

Не подходит для развития коммуникабельности

Контакт между учащимся и преподавателями, а также отношения с другими учащимися при дистанционном образовании оказывается минимальным. Что не лучшим образом сказывается на умении работать в команде и способности отстаивать свою точку зрения.

Проблема идентификации учащегося

Преподавателю сложно проследить за тем, самостоятельно ли обучающийся решает домашние задания, выполняет тесты и контрольные. У студента всегда есть возможность воспользоваться подсказками и готовыми решениями. По этой причине на итоговую аттестацию он все же вынужден лично приезжать в ВУЗ.

Недостаточный уровень компьютерной грамотности

Дистанционное образование невозможно представить без использования современных компьютерных технологий. Однако до сих пор встречаются люди, у которых имеются сложности с этим. Из—за чего эффективность удаленного обучения значительно снижается.

Тем не менее, говорят эксперты, несмотря на озвученные минусы, которые присущи получению образования «на расстоянии», текущие тенденции таковы, что популярность дистанционного формата обучения будет только расти. И в этом сомневаться не приходится, учитывая удобство и выгоду такой формы получения образования.