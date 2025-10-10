Профессиональный инвентарь для гостиниц и отелей

Для привлечения гостей и посетителей, и получения максимальной прибыли отель, гостиница, ресторан или кафе должны быть комфортными, безопасными и соответствовать современным требованиям и стандартам обслуживания. Не менее важными являются индивидуальный стиль и уютная атмосфера.

Сегодня всё для отелей и гостиниц любого уровня можно приобрести у специализированных компаний: ассортимент включает оборудование, инвентарь и аксессуары, которые помогут создать комфортные условия для отдыха и временного проживания.

Разнообразие выбора – гарантия успеха

Российские профессиональные компании, работающие на рынке HoReCa, сотрудничают как с зарубежными, так и отечественными фабриками, поддерживая до 50% номенклатуры товаров и предоставляя гарантии. Можно заказать стандартные модели мебели или изготовленные по индивидуальным параметрам. Поставки для отелей, ресторанов и гостиниц осуществляются по ценам, установленным производителями.

В продаже представлены следующие виды продукции:

профессиональное оснащение для кухни, банкетного и обеденного зала;

наружные и внутренние приборы освещения, безопасные и с экономным потреблением энергии;

удобная и стильная мягкая, корпусная, уличная и детская мебель;

оборудование для номерного фонда (мини-бары, холодильники, сейфы для отеля, доп. спальные места и др.)

функциональный инвентарь для обслуживания гостей и уборки.

Все товары сертифицированы, безопасны в эксплуатации и соответствуют нормам и стандартам РФ. Большой ассортимент позволяет подобрать стильную и функциональную обстановку для небольшого семейного отеля и кафе, аутентичного дома отдыха или сети гостиниц и ресторанов.

Уютная атмосфера и безупречное обслуживание привлекают больше клиентов, улучшают имидж предприятия и способствуют успешному развитию бизнеса.

Предложения для покупателей

Клиенты компаний, которые занимаются комплексным оснащением отелей, гостиниц и ресторанов, и оказывают широкий спектр услуг, могут рассчитывать на следующее:

помощь в выборе оборудования, инвентаря и аксессуаров с учетом назначения, нюансов рабочего процесса и других особенностей объекта;

безупречное качество и безопасность всех товаров, от расходных материалов для уборки и мелочей в зоне приема гостей до сложной техники на кухне;

оперативное выполнение заявки и минимальные сроки доставки;

возможность оформить номерной фонд, общественные места, обеденный зал и другие помещения в любом стиле.

Ещё один плюс сотрудничества с профессиональным компаниями сферы HoReCa — они предлагают оборудование, инвентарь, мебель и аксессуары фирм и компаний из России, Австралии, Америки, Европы и Китая. Товары доставляются по территории РФ, Беларуси и Казахстана любой транспортной компанией, выбранной покупателем.

