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Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей

Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:11 27.12.2023

В библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась церемония награждения сотрудников 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в связи с Днем спасателя. Глава администрации Евпатории Елена Демидова вручила им грамоты и поблагодарила за профессионализм, проявленный при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 26 ноября:

Вы выбрали для себя работу, в которой удивительным образом сочетается мужественность и доброта. 

Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей

По материалам официальной страницы Елены Демидовой в социальной сети «Вконтакте»

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