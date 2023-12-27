Профессиональный праздник: в Евпатории чествовали спасателей

В библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась церемония награждения сотрудников 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в связи с Днем спасателя. Глава администрации Евпатории Елена Демидова вручила им грамоты и поблагодарила за профессионализм, проявленный при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 26 ноября:

Вы выбрали для себя работу, в которой удивительным образом сочетается мужественность и доброта.

По материалам официальной страницы Елены Демидовой в социальной сети «Вконтакте»