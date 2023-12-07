Профессия — Родину защищать: о добровольцах из Севастополя

Есть такая профессия — Родину защищать. Ежедневно десятки мужчин дают присягу на верность Отечеству и самоотверженно встают на защиту своей страны. Принять участие в специальной военной операции Александр решил с еë первых дней.

Я коренной севастополец, здесь жили и живут мои родители, жена и двое детей. Это моя земля. Встать на защиту родной земли я решил в 2014 году. Сначала охранял спокойствие в родном городе, потом отправился на Донбасс. Как только началась СВО, не смог сидеть дома и принял решение уйти добровольцем. Что меня мотивировало? В первую очередь люди, простые гражданские люди. Я поехал туда ради правды и справедливости, ради нашей русской земли, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра.

В зоне специальной военной операции мужчина был два раза. После заключения первого контракта выполнял задачи в составе спецотряда «Барс 17», третья дикая рота «Вепри». Вернувшись, сразу же принял решение заключить второй контракт. Служил командиром роты разведки, позже был контужен и вернулся домой.

Ребята под моим командованием за полтора месяца освободили три посёлка, — отмечает Александр.

Александр — потомственный военный. В разные годы на защиту страны и Отечества вставали его бабушка и дедушка, мама и папа.

Сейчас доброволец регулярно помогает своим боевым товарищам и ездит на передовую.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя