Профессия — Родину защищать: служба по контракту в ВС РФ от ХМАО-ЮГРА. Преимущества и гарантии

Основные моменты, связанные со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, заключённому в ЮГРЕ , таковы:
- предельный возраст для заключения контракта — до 60 лет;
- звания — от рядового до капитана;
- контракт можно заключить на один, три года или пять лет;
- контрактником может стать ранее судимый гражданин, если судимость погашена или снята.
ВАЖНО: контракт с Вооружёнными Силами Российской федерации может заключить и иностранец, если он находится в стране на законных основаниях. При этом владеет государственным языком РФ, соответствует медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям.
На сайте https://voinnvr.ru/ также подчёркивается:
При заявлении на службу по контракту от Югры возможен выбор воинской части или подразделения с учетом военно-учетной специальности (танкист, артиллерист, гранатометчик, снайпер и т.п.).
Военнослужащие могут быть отправлены в воинскую часть, которую выберут, на основании предоставленного ОТНОШЕНИЯ (можно самостоятельно договориться с воинской частью, воинская часть бронирует место и направляет в Пункт отбора или Военный комиссариат ходатайство о принятии конкретного гражданина на службу в конкретную часть. Это ходатайство и является «Отношением»).
Отметим, что на данном этапе можно выбирать регион, от которого заключать контракт на службу в Вооружённых Силах РФ. Так вот, наиболее выгодные контрактные условия предоставляются именно в ХМАО-ЮГРЕ.
Подытожим, сумма выплат при заключении контракта через пункт отбора на военную службу в Югре составит 1 595 000 рублей в год. Из них:
- 195 000 рублей — единовременная выплата Министерства обороны РФ;
- 400 000 рублей — региональная выплата каждому, кто заключит контракт на военную службу в Югре, в том числе иностранным гражданам;
- 150 000 рублей — региональная выплата за каждые два месяца прохождения военной службы для выполнения задач в ходе СВО;
- 100 тысяч рублей по окончании контракта.
Ежемесячные выплаты зависят от специальности, воинского звания и выслуги лет. Сайт https://voinnvr.ru/ указывает, что заработная плата для контрактников из Югры составляет от 204 тысяч рублей в месяц при выполнении боевых задач в зоне СВО.
Бойцам положены также 100 тысяч рублей при получении наград в ходе участия в специальной военной операции.
Отдельно оплачивается захват или уничтожение военной техники противника. К примеру, 50 тысяч рублей полагается за уничтожение самоходной и лёгкой бронетехники, ПВО или беспилотника, 200 тысяч рублей — за сбитый вертолёт, 500 тысяч рублей — за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger.
С полным списком премиальных выплат можно ознакомиться на сайте https://voinnvr.ru/. Там же вы сможете найти информацию о льготах для мобилизованных и членов их семей, о компенсациях и прочих мерах поддержки.
В целом, что касается льгот:
Социальные льготы и гарантии
- собственное жилье за счет Министерства обороны России через накопительно-ипотечную систему;
- служебное жилье или компенсация за найм жилья;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;
- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
- бесплатное обеспечение вещевым имуществом и обмундированием;
- бесплатное трехразовое питание;
- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев;
- страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета;
- право на пенсию после 20 лет военной службы;
- бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, отпуск (военнослужащему и одному члену семьи один раз в год к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ));
- социальные гарантии в связи с обучением в образовательных организациях в период военной службы, а также возможность получения высшего образования;
- выплата подъемного пособия при перемещении к новому месту военной службы;
- перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества;
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток (в зависимости от выслуги лет).
Дополнительные льготы для участников специальной военной операции
- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;
- кредитные и налоговые каникулы;
- целевой жилищный займ для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы;
- бюджетные места для обучения детей в вузах;
- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
- социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);
- единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих по контракту.
Подробную информацию также можно узнать по телефону +7 (922) 782-00-49 или по почте — voinnvr@nvraion.ru
ВАЖНО: жителям других регионов страны, заключившим контракт в Югре, проезд до Нижневартовского района и жилье — бесплатно. Также компенсируется прохождение медицинского осмотра.
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