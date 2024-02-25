Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Профессия — Родину защищать: служба по контракту в ВС РФ от ХМАО-ЮГРА. Преимущества и гарантии
актуально в республике
Профессия — Родину защищать: служба по контракту в ВС РФ от ХМАО-ЮГРА. Преимущества и гарантии

Профессия — Родину защищать: служба по контракту в ВС РФ от ХМАО-ЮГРА. Преимущества и гарантии

Опубликовал: Admin в Актуально 18:48 25.02.2024

Основные моменты, связанные со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, заключённому в ЮГРЕ , таковы:

  • предельный возраст для заключения контракта — до 60 лет;
  • звания — от рядового до капитана;
  • контракт можно заключить на один, три года или пять лет;
  • контрактником может стать ранее судимый гражданин, если судимость погашена или снята.

ВАЖНО: контракт с Вооружёнными Силами Российской федерации может заключить и иностранец, если он находится в стране на законных основаниях. При этом владеет государственным языком РФ, соответствует медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям.

На сайте https://voinnvr.ru/ также подчёркивается:

При заявлении на службу по контракту от Югры возможен выбор воинской части или подразделения с учетом военно-учетной специальности (танкист, артиллерист, гранатометчик, снайпер и т.п.).

Военнослужащие могут быть отправлены в воинскую часть, которую выберут, на основании предоставленного ОТНОШЕНИЯ (можно самостоятельно договориться с воинской частью, воинская часть бронирует место и направляет в Пункт отбора или Военный комиссариат ходатайство о принятии конкретного гражданина на службу в конкретную часть. Это ходатайство и является «Отношением»). 

Отметим, что на данном этапе можно выбирать регион, от которого заключать контракт на службу в Вооружённых Силах РФ. Так вот, наиболее выгодные контрактные условия предоставляются именно в ХМАО-ЮГРЕ.

ХМАО ЮГРА

Подытожим, сумма выплат при заключении контракта через пункт отбора на военную службу в Югре составит 1 595 000 рублей в год. Из них:

  • 195 000 рублей — единовременная выплата Министерства обороны РФ;
  • 400 000 рублей — региональная выплата каждому, кто заключит контракт на военную службу в Югре, в том числе иностранным гражданам;
  • 150 000 рублей — региональная выплата за каждые два месяца прохождения военной службы для выполнения задач в ходе СВО;
  • 100 тысяч рублей по окончании контракта.

Ежемесячные выплаты зависят от специальности, воинского звания и выслуги лет. Сайт https://voinnvr.ru/ указывает, что заработная плата для контрактников из Югры составляет от 204 тысяч рублей в месяц при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Бойцам положены также 100 тысяч рублей при получении наград в ходе участия в специальной военной операции.

Отдельно оплачивается захват или уничтожение военной техники противника. К примеру, 50 тысяч рублей полагается за уничтожение самоходной и лёгкой бронетехники, ПВО или беспилотника, 200 тысяч рублей — за сбитый вертолёт, 500 тысяч рублей — за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger.

С полным списком премиальных выплат можно ознакомиться на сайте https://voinnvr.ru/. Там же вы сможете найти информацию о льготах для мобилизованных и членов их семей, о компенсациях и прочих мерах поддержки.

В целом, что касается льгот:

Социальные льготы и гарантии

  • собственное жилье за счет Министерства обороны России через накопительно-ипотечную систему;
  • служебное жилье или компенсация за найм жилья;
  • бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;
  • бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
  • бесплатное обеспечение вещевым имуществом и обмундированием;
  • бесплатное трехразовое питание;
  • двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев;
  • страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета;
  • право на пенсию после 20 лет военной службы;
  • бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, отпуск (военнослужащему и одному члену семьи один раз в год к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ));
  • социальные гарантии в связи с обучением в образовательных организациях в период военной службы, а также возможность получения высшего образования;
  • выплата подъемного пособия при перемещении к новому месту военной службы;
  • перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток (в зависимости от выслуги лет).

Дополнительные льготы для участников специальной военной операции

  • статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;
  • кредитные и налоговые каникулы;
  • целевой жилищный займ для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы;
  • бюджетные места для обучения детей в вузах;
  • бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
  • социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);
  • единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих по контракту.

Подробную информацию также можно узнать по телефону +7 (922) 782-00-49 или по почте — voinnvr@nvraion.ru

служба по контракту

ВАЖНО: жителям других регионов страны, заключившим контракт в Югре, проезд до Нижневартовского района и жилье — бесплатно. Также компенсируется прохождение медицинского осмотра.

Администрация Нижневартовского района

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Спецоперация

Комментарии для сайта Cackle
Спецоперация
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.