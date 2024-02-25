Профессия — Родину защищать: служба по контракту в ВС РФ от ХМАО-ЮГРА. Преимущества и гарантии

Основные моменты, связанные со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, заключённому в ЮГРЕ , таковы:

предельный возраст для заключения контракта — до 60 лет;

звания — от рядового до капитана;

контракт можно заключить на один, три года или пять лет;

контрактником может стать ранее судимый гражданин, если судимость погашена или снята.

ВАЖНО: контракт с Вооружёнными Силами Российской федерации может заключить и иностранец, если он находится в стране на законных основаниях. При этом владеет государственным языком РФ, соответствует медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям.

На сайте https://voinnvr.ru/ также подчёркивается:

При заявлении на службу по контракту от Югры возможен выбор воинской части или подразделения с учетом военно-учетной специальности (танкист, артиллерист, гранатометчик, снайпер и т.п.). Военнослужащие могут быть отправлены в воинскую часть, которую выберут, на основании предоставленного ОТНОШЕНИЯ (можно самостоятельно договориться с воинской частью, воинская часть бронирует место и направляет в Пункт отбора или Военный комиссариат ходатайство о принятии конкретного гражданина на службу в конкретную часть. Это ходатайство и является «Отношением»).

Отметим, что на данном этапе можно выбирать регион, от которого заключать контракт на службу в Вооружённых Силах РФ. Так вот, наиболее выгодные контрактные условия предоставляются именно в ХМАО-ЮГРЕ.

Подытожим, сумма выплат при заключении контракта через пункт отбора на военную службу в Югре составит 1 595 000 рублей в год. Из них:

195 000 рублей — единовременная выплата Министерства обороны РФ;

— единовременная выплата Министерства обороны РФ; 400 000 рублей — региональная выплата каждому, кто заключит контракт на военную службу в Югре, в том числе иностранным гражданам;

— региональная выплата каждому, кто заключит контракт на военную службу в Югре, в том числе иностранным гражданам; 150 000 рублей — региональная выплата за каждые два месяца прохождения военной службы для выполнения задач в ходе СВО;

— региональная выплата за каждые два месяца прохождения военной службы для выполнения задач в ходе СВО; 100 тысяч рублей по окончании контракта.

Ежемесячные выплаты зависят от специальности, воинского звания и выслуги лет. Сайт https://voinnvr.ru/ указывает, что заработная плата для контрактников из Югры составляет от 204 тысяч рублей в месяц при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Бойцам положены также 100 тысяч рублей при получении наград в ходе участия в специальной военной операции.

Отдельно оплачивается захват или уничтожение военной техники противника. К примеру, 50 тысяч рублей полагается за уничтожение самоходной и лёгкой бронетехники, ПВО или беспилотника, 200 тысяч рублей — за сбитый вертолёт, 500 тысяч рублей — за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger.

С полным списком премиальных выплат можно ознакомиться на сайте https://voinnvr.ru/. Там же вы сможете найти информацию о льготах для мобилизованных и членов их семей, о компенсациях и прочих мерах поддержки.

В целом, что касается льгот:

Социальные льготы и гарантии

собственное жилье за счет Министерства обороны России через накопительно-ипотечную систему;

служебное жилье или компенсация за найм жилья;

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;

бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

бесплатное обеспечение вещевым имуществом и обмундированием;

бесплатное трехразовое питание;

двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев;

страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета;

право на пенсию после 20 лет военной службы;

бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, отпуск (военнослужащему и одному члену семьи один раз в год к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ));

социальные гарантии в связи с обучением в образовательных организациях в период военной службы, а также возможность получения высшего образования;

выплата подъемного пособия при перемещении к новому месту военной службы;

перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества;

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток (в зависимости от выслуги лет).

Дополнительные льготы для участников специальной военной операции

статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;

кредитные и налоговые каникулы;

целевой жилищный займ для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы;

бюджетные места для обучения детей в вузах;

бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;

социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);

единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих по контракту.

Подробную информацию также можно узнать по телефону +7 (922) 782-00-49 или по почте —

ВАЖНО: жителям других регионов страны, заключившим контракт в Югре, проезд до Нижневартовского района и жилье — бесплатно. Также компенсируется прохождение медицинского осмотра. Администрация Нижневартовского района