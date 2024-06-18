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Профессия «секретарь» — лидер по приросту вакансий и средних зарплатных предложений
фото: pikist.com

Профессия «секретарь» — лидер по приросту вакансий и средних зарплатных предложений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:38 18.06.2024

Эксперты Авито Работы определили список массовых офисных профессий с наибольшим увеличением числа вакансий и средних предлагаемых зарплат весной 2024 года. Согласно данным платформы, этой весной количество вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост предложений о работе среди массовых офисных специалистов пришелся на секретарей — спрос работодателей с весны прошлого года вырос почти в 3 раза (+197%). Средние предлагаемые зарплаты для соискателей на эту позицию также значительно выросли за год.

В тройку лидеров по количеству новых вакансий весной 2024 года также вошли профессии менеджера по организации мероприятий (+129%) и менеджера по продажам (+68%). Кандидатам на позицию менеджера по организации мероприятий работодатели готовы были предложить в среднем 67 925 рублей в месяц (+20%), а соискателям на позицию менеджера по продажам — 79 206 рублей в месяц (+14%).

Значительный рост числа активных вакансий пришелся  также на профессии брокера (+61% за год) и менеджера по персоналу (+41%).

ТОП-5 офисных профессий по приросту числа вакансий весной 2023/2024  

Вакансия Прирост количества вакансий, весна 2023/2024, % Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб, весна 2024
Секретарь +197% 54 299
Менеджер по организации мероприятий +129% 67 925
Менеджер по продажам +68% 79 206
Брокер* +61% 151 615
Менеджер по персоналу +41% 62 365
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*Доход брокеров обычно указывается вилкой и напрямую зависит от процентов со сделок

Повышенный спрос работодателей на квалифицированные кадры сказался на необходимости поднимать средние зарплатные предложения для привлечения новых сотрудников. Наиболее активно средние предлагаемые зарплаты в течение года росли на вакансии секретаря — соискателям на эту позицию стали предлагать на 44% больше при сравнении год к году, а средние зарплатные предложения составили 54 299 рублей в месяц при полном рабочем дне.

На 38% увеличились средние зарплатные предложения для кандидатов на должность банковского работника, составив 73 497 рублей в месяц. На 35% больше по сравнению с весной прошлого года стали предлагать новым сотрудникам на позиции агента по туризму — весной текущего года соискатели могли рассчитывать в среднем на 75 669 рублей в месяц. Однако реальный доход турагентов зависит от результатов их работы и обычно не привязан к окладу.

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