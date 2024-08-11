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Профилактика кражи денег в банкомате: не оставляйте деньги без присмотра
иллюстрация: Интернет

Профилактика кражи денег в банкомате: не оставляйте деньги без присмотра

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:53 11.08.2024

Банкоматы – это удобные устройства, но они могут стать мишенью для воров, особенно если вы оставляете деньги без надзора или уходите, не дожидаясь завершения операции.

Как защититься от кражи денег в банкомате:

• Не оставляйте деньги без надзора: как только вы получите деньги, немедленно заберите их и положите в кошелек или сумку.

• Будьте внимательны к окружению: осмотритесь по сторонам, прежде чем забирать деньги, и не отвлекайтесь на посторонние запросы.

• Используйте банкоматы в людных местах: избегайте использовать банкоматы в одиноких местах, где вас могут подкараулить.

• Не доверяйте незнакомцам: не отвечайте на вопросы и не поддавайтесь на просьбы о помощи от незнакомцев.

• Используйте банкоматы в банках: использование банкоматов, расположенных внутри банков, более безопасно, так как они чаще оснащены системами видеонаблюдения.

• Не используйте банкоматы с неисправностями: если вы заметили какие-либо неисправности банкомата, например, сломанную клавиатуру, не используйте его.

Что делать, если вы стали жертвой кражи денег в банкомате:

• Немедленно позвоните в полицию по телефону 102, который работает круглосуточно: сообщите о краже и опишите внешность преступников, если вы их видели.

• Сохраните доказательства: запишите время и место происшествия.

Важно помнить:

• Кража денег в банкомате – это нередкое явление, поэтому важно быть бдительным и следовать правилам безопасности.

• Не оставляйте деньги без надзора и не доверяйте незнакомцам.

• В случае кражи действуйте быстро и решительно, чтобы минимизировать ущерб.

Берегите свои деньги и будьте осторожны!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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