Профильный Комитет Госсовета РК рекомендовал проект бюджета Крыма к рассмотрению во втором чтении

На заседании Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК парламентарии поддержали проект закона «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», рекомендовав его к рассмотрению во втором чтении на ближайшем заседании сессии.

В Комитет поступило 88 предложений о дополнительном финансировании социально-значимых мероприятий и объектов капитального характера от 11 парламентских комитетов и 5 депутатов крымского парламента на общую сумму более 25 миллиардов рублей.

Ко второму чтению основные параметры республиканского бюджета выглядят следующим образом: общий объем доходов составит 216,8 млрд. рублей, расходов — 219,7 млрд. рублей, дефицит — 2,9 млрд. рублей. В плановом периоде доходы равны расходам, так в 2023 году они составят 237,6 млрд. рублей, в 2024 году — 197,7 млрд. рублей, — напоминает пресс-служба Госсовета РК.

Отметим, что при рассмотрении Госдумой федерального бюджета на следующие три бюджетных года во втором чтении бюджету Крыма дополнительно были предусмотрены безвозмездные поступления на 2022 год в сумме 17,4 млрд. рублей (со 141,9 до 159,3 млрд. рублей), на 2023 год — 3,5 млрд. рублей (со 175,3 до 178,8 млрд. рублей), на 2024 год — 4,9 млрд. рублей (со 130,5 до 135,4 млрд. рублей). Данные средства пойдут на мероприятия федеральной целевой программы; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; строительство, реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения; развитие жилищного строительства; реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников; обеспечение на участках мировых судей формирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование; обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Законопроектом из бюджета города Москва на 2022 год предусмотрено 14,8 млрд. рублей для благоустройства общественных территорий, обновления наземного пассажирского транспорта и коммунальной техники, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, благоустройства прилегающих территорий, разработки проектно-сметной документации, приобретения модульных конструкций зданий для объектов здравоохранения, оснащения оборудованием, медицинскими изделиями и техникой.