Прогноз: 50% туристов вернутся в Крым на отдых в следующем году

Приехать в Крым еще раз собираются 96% туристов, отдохнувших на полуострове, в том числе 50% – уже в следующем году, 46% – в ближайшие 5 лет. Об этом рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на заседании Президиума Государственного совета РК, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Данные получены в ходе социологического исследования, составленном на основе анкетирования более 6 тысяч гостей полуострова, проведенном министерством курортов и туризма РК в период высокого туристского сезона 2020 г.

Полученные данные подтверждают те многочисленные положительные отзывы, которые мы получаем весь сезон, как через средства размещения, так и через наши онлайн представительства в соцсетях и «Горячую линию». Это был непростой для отрасли период и уже можно говорить о том, что мы справились, получили бесценный опыт, большой задел на будущее и понятные перспективы. При этом, стоит отметить, что туристы с пониманием относились ко всем требованиям Роспотребнадзора соблюдаемых в объектах размещения, в том числе меры дезинфекции, масочный режим, — отметил Вадим Волченко.

По данным соцопроса, 50% туристов это постоянные гости полуострова. При этом, 79% туристов выбрали отдых отелях и санаториях. Выбрали Крым с целью пляжного отдыха 42% туристов, 25% с целью оздоровления даже в летний период, а 19% туристов причиной выбора полуострова для отдыха отмечают культурно-познавательный туризм – только музеи с начала года посетили 2 млн. гостей.

В среднем 70% туристов отметили приемлемую стоимость предоставления услуг по питанию, проживанию, развлекательным услугам и экскурсионному обслуживанию. При этом, у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, в том числе у 23% опрошенных ответили, что отдых превзошел их ожидания.

У Крыма традиционная высокая «возвратность» туриста на фоне ежегодного роста туристического потока. В последние несколько лет рост показателей был достаточно серьезным благодаря значительным усилиям, как бизнеса, так и власти. С 2017 по 2019 турпоток вырос на 38% до 7,43 млн. человек, — отметил министр.

Соцопрос проводится с привлечением сотрудников Туристско-информационного центра в аэропорту «Симферополь» и сотрудников «Горячей линии» минкурортов РК на железнодорожном вокзале. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – санатории, пансионаты, гостиницы.

После сбора анкет проводится их подробный анализ и составляется так называемый «Портрет туриста». В ходе исследования выявляется уровень удовлетворенности отдыхом, рейтинги популярности регионов Республики, оценивается ценовая политика, интерес к экскурсиям и в целом впечатления от посещения Крыма.

В июне-августе 2019 года было анкетировано 6 142 гостя. В ходе социсследований, проведенных Минкурортов РК среди гостей полуострова, было установлено, что «индекс удовлетворенности» туристов значительно вырос за последние три года. В 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году – более 70% отдыхающих.