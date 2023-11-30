Прогноз: дачную амнистию на дома и сооружения общего пользования могут продлить

Действие дачной амнистии, сообщает Российская газета, могут продлить до 2031 года не только на летние и жилые дома, но также здания и сооружения, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Группа депутатов Госдумы от «Единой России» и членов Совета Федерации предложила внести необходимые для этого поправки в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

В числе построек, которые по недосмотру дачников могут оказаться в «серой зоне», — трансформаторная будка, домик сторожа, помещение правления или водонапорная башня. Все эти сооружения должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и могут использоваться только на основании разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. В текущей редакции закона о госрегистрации недвижимости действие дачной амнистии для общего имущества садоводов и огородников прекращается с 1 января 2024 года. Речь идет о постройках, которые возведены до 2004 года. Чтобы поставить их на кадастровый учет и осуществить госрегистрацию прав в упрощенном порядке, достаточно лишь составленной председателем товарищества декларации, даже без подготовки технического плана. Документ нужно предоставить в МФЦ либо разместить на портале «Госуслуги». Но одна из основных причин проволочек — отсутствие у СНТ оформленных прав на земельные участки, на которых расположены те или иные объекты общего пользования.

Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд, поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство, — отмечает в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Механизм дачной амнистии, который позволяет гражданам в упрощенном порядке оформлять права на загородную недвижимость, действует в России с 2006 года и неоднократно продлевался. Только в Московской области за 2022 год на регистрационный учет удалось поставить 93 тысячи объектов недвижимости общей площадью 10 миллионов квадратных метров.

1 июля президент РФ Владимир Путин продлил срок проведения дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Она касается жилых и садовых домов на земле, предназначенной не только для ведения садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Регистрации подлежат также садовые домики, гаражи, бани, хозяйственные постройки. Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Эту собственность нельзя использовать в качестве полноценного актива, то есть передать по наследству, сдать в аренду или продать. Также напомним, что с 1 октября этого года такие вопросы, как судьба общего имущества СНТ, установка шлагбаумов и прочие ограничения, не могут быть решены без общего собрания собственников. Если раньше бывали случаи, когда владелец участка выкупал дорогу и перекрывал въезд для других садоводов, то теперь подобные действия противозаконны.

источник: Российская газета