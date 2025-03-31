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Прогноз: ипотечную выплату для многодетных семей могут увеличить до 1 млн рублей
фото: freepik

Прогноз: ипотечную выплату для многодетных семей могут увеличить до 1 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:00 31.03.2025

Размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей может вырасти с 450 тыс. рублей до 1 млн рублей. Соответствующее предложение прорабатывает Минфин РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Ивана Чебескова.

Мы такие предложения получаем. Как вы знаете, в некоторых регионах это на региональном уровне работает. В целом, предложения прорабатываются, но каких-то решений по этому поводу сейчас нет, — сказал Иван Чебесков.

Операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков считает, что, если рассматривать меры поддержки семей в рамках увеличения демографии и улучшения жилищных условий, то это действительно рабочая мера, особенно в условиях постоянного роста цен на недвижимость. Об этом специалист заявил в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Данная мера поможет семьям быстрее выплачивать ипотечные кредиты. А в совокупности с расширением условий по семейной ипотеке, если данное решение всё же примут, и индексируемым материнским капиталом, это действительно поможет многодетным семьям улучшить свои жилищные условия, поскольку позволит за счёт данных выплат закрыть кредит быстрее и с меньшей переплатой», — сказал Алексей Новиков.

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Генеральный директор агентства недвижимости «Итака» Василий Павлов также поддержал инициативу.

Это не приведёт к явному росту рождаемости, но имеет моральный эффект — государство заботится о многодетных. Это положительный фактор, который постепенно влияет в лучшую сторону. Заметных изменений, которые мы могли бы увидеть в статистике по недвижимости, ожидать не стоит, — подытожил эксперт.

источник: ЦИАН

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