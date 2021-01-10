Прогноз экспертов: какие виды путешествий будут популярны в 2021 году

Аналитики онлайн-сервиса бронирования отелей Booking.com провели опрос туристов и определили основные виды путешествий, которые будут популярны в 2021 году, сообщает РИА Новости .

По данным специалистов, как и до пандемии, так и сейчас у российских туристов довольно востребованы так называемые соло-поездки: 19% респондентов собираются отправиться в одиночное турне в будущем, а 54% заявили, что хотят больше путешествовать таким образом, чтобы компенсировать несостоявшиеся в 2020 году впечатления.

В связи с тем, что пандемия неожиданно изменила планы многих, возможность просто уехать куда-то и расслабиться стала восприниматься как роскошь: 40% опрошенных из России отметили, что в будущем перестанут воспринимать путешествия как должное. Несмотря на то, что россияне мечтают снова отправиться в поездки, только 9% сейчас планируют шикарный отдых (например, на вилле или в пятизвездочном отеле), а большинство (41%) хотят побыть вдали от суеты и неопределенности, – цитирует экспертов Туристический портал Крыма .

Вместе с тем, 74% участников опроса отметили, что планируют использовать путешествия в качестве возможности побыть вместе с близкими. Так, 43% респондентов из России признались, что обсуждение поездок с родственниками и друзьями является для них главным источником вдохновения для будущих туров.

В наступившем году, говорят аналитики, возрастёт спрос и на короткие поездки – такой формат отдыха устраивает 56% россиян. 19% также отметили, что в качестве первой вылазки после снятия ограничений выберут турне на выходные, чтобы отвлечься от происходящего вокруг хотя бы на пару дней.

Наконец, людей по-прежнему интересуют гастрономические туры: 29% респондентов хотят попробовать во время отпуска национальные блюда, а 30% – чаще обедать в ресторанах, тратя на это деньги, которые удалось сэкономить на поездках за рубеж.