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Прогноз: капитальный ремонт может подорожать на 30−50%
иллюстрация: ЦИАН

Прогноз: капитальный ремонт может подорожать на 30−50%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:17 28.10.2024

Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, сообщает «РИА Новости». В частности, предполагается изменить систему оплаты капитального ремонта в многоквартирных домах.

Новый подход к расчёту оплаты может привести к тому, что жителям придется платить за капремонт на 30–50% больше, — сообщила коллегам из «РИА Новости» директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Эксперт подчеркнула, что текущих платежей за капитальный ремонт не хватает для того, чтобы финансировать региональные программы, из-за чего копятся долги перед операторами услуг. Не хватает средств и для обновления лифтового фонда. Экономически обоснованным Генцлер назвала только московский тариф — около 26 рублей за кв. м жилья. Жители регионов платят за капитальный ремонт гораздо меньше.

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Новая система оплаты будет представлять собой дифференцированный взнос — размер платежа будет отличаться в зависимости от типа дома и наличия в нём лифта.

По словам Генцлер, заметнее всего плата за капремонт вырастет в регионах, где сейчас она самая низкая. При этом она заверила, что суммы в квитанциях не вырастут сразу в три раза. «Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например на 30–50%, — цитируют Генцлер «РИА Новости». 

источник: ЦИАН

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