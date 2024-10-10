Прогноз: кому и на сколько повысят пенсии в 2025 году

В следующем году военные пенсии вырастут на 4,5 процента, страховые — на 7,3 процента, а социальные — на 14,8 процента. Это следует из проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, который сейчас находится на рассмотрении в нижней палате парламента. «Парламентская газета» выяснила причину такой разницы и размер повышения в рублевом выражении.

Плюс две тысячи всем

Правительство уточнило прогноз по инфляции: в 2025 году цены вырастут на 4,5 процента, в 2026 и 2027 годах — еще на 4 процента. Это значит, что в соответствии с этими цифрами будут проиндексированы и все определенные законодательством бюджетные обязательства. В том числе с 1 октября — пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Перед индексацией военной пенсии в этом году глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ее размер в среднем составит 41,6 тысячи рублей. Соответственно, через год выплаты должны вырасти до 43,5 тысячи.

Страховые пенсии, которые платят всем достигшим пенсионного возраста, имеющим необходимый стаж и коэффициент, традиционно индексируют 1 января. В 2025 году их повысят на 7,3 процента — уровень инфляции, определенный Правительством на текущий год. По данным Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих в этом году составил 23,4 тысячи рублей. С января он увеличится до 25,1 тысячи рублей. Кроме того, в следующем году впервые за десять лет повышение коснется и работающих пенсионеров.

На социальную пенсию могут претендовать люди, не накопившие нужного стажа, инвалиды и потерявшие кормильца. Эти выплаты традиционно индексируют 1 апреля. В этом году средний размер социальной пенсии составил 13,5 тысячи рублей, с апреля 2025-го он будет 15,5 тысячи рублей.

Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2025 году на 14,8 процента, в 2026 году на 4,5 процента и в 2027 году на 4 процента, — говорится в пояснении Правительства к проекту бюджета.

Разные механизмы

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил «Парламентской газете», что различный уровень индексации связан с «разными механизмами», определенными пенсионным законодательством.

Со страховыми пенсиями все понятно — их ежегодно индексируют с 1 января на величину инфляции. Социальные же пенсии индексируют исходя из прожиточного минимума пенсионера. К 1 апреля становится понятно, как он изменился. Кстати, неработающие пенсионеры, получающие социальную пенсию, получают еще и социальную надбавку, если их выплаты оказываются ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Смысл в том, что меньше чем прожиточный минимум в месяц на руки неработающий пенсионер не может получать, — отмечает депутат.

По данным Соцфонда на 1 июля, в России 7,83 миллиона работающих пенсионеров и 33,2 миллиона неработающих. Всего на учете в системе СФР состоят чуть более 41 миллиона получателей пенсии.

источник: «Парламентская газета»

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