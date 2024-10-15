Прогноз: льготу по НДФЛ для ипотечных заёмщиков собираются продлить

Ипотечным заёмщикам, покупающим квартиры в новостройках, не придётся платить налог на доходы физических лиц с сэкономленных процентов по кредитам. Такой законопроект подготовил Минфин, сообщает «Интерфакс». Речь о заёмщиках, оформивших ипотеку до конца 2024 года и имеющих право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья.

Доходы в виде материальной выгоды от экономии на процентах по кредиту, оформленному до 31 декабря 2024 года включительно, будут освобождены от НДФЛ, если налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет, говорится в проекте закона. Согласно документу, который цитирует агентство, речь идёт о кредитах на покупку или строительство нового жилья или приобретение земельного участка под ИЖС.

Напомним, в 2024 году было отменено освобождение от НДФЛ с выгоды от экономии на процентах по некоторым видам кредитования: беспроцентным займам или кредитам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки Центробанка. Кроме того, исключения, попадающие под льготный НДФЛ при получении доходов в виде материальной выгоды, скорректировали. Норму, позволяющую людям, имеющим право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья, не платить НДФЛ с суммы экономии на процентах, отменили.

источник: ЦИАН