Прогноз: максимальный размер кредита по семейной ипотеке могут увеличить

Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение существующего лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту. В любом случае итоговое решение будет принимать правительство РФ, — сказал Алексей Яковлев.

По его мнению, программа должна быть более адресной и ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей.

Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий. Предложения будут озвучены только после тщательного анализа и выверки Минтрудом, поскольку программа направлена на демографию. А также после анализа с Минстроем, с точки зрения влияния на строительство жилья, — добавил представитель Минфина.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков в беседе с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что правительство связывает разворот программы семейной ипотеки в сторону более просторных квартир с вопросом увеличения лимитов по этой программе, которые сегодня составляют 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн рублей для остальных субъектов. При этом он отметил, что размер кредита совсем не гарантирует, того, что деньги пойдут на приобретение более просторных квартир.

Так, сегодня, при сопоставимых ценах на жильё в Московской области с лимитом 12 млн рублей и Татарстане с лимитом 6 млн рублей средняя площадь проданных квартир по семейной ипотеке выше в Татарстане. Ещё один пример — Ленинградская область с лимитом 12 млн и Нижегородская область с лимитом 6 млн. Цены на новостройки сопоставимы, но площади проданных квартир выше в Нижегородской области, — сообщил Михаил Хорьков.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова согласна с тем, что действующих лимитов по семейной ипотеке в 6 и 12 млн рублей семьям может не хватать на приобретение квартир большей площади.

Речь идёт о повышении максимального размера займа по семейной ипотеке — чтобы реально улучшить жилищные условия, нужна большая сумма кредита. Будут ли повышены лимиты? Скорее, да. Также важна адресность семейной ипотеки. Как вариант, для детей с 1 ребёнком прописать одни лимиты, для детей с 2 и более детьми — другие, с большей суммой, — заключила специалист.

