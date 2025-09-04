Прогноз: максимальный размер кредита по семейной ипотеке могут увеличить

Лимиты по семейной ипотеке могут увеличить, чтобы заёмщики могли покупать квартиры большей площади. Предложение прорабатывает Минфин совместно с Минтрудом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу департамента финансовой политики министерства финансов РФ Алексея Яковлева.
Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение существующего лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту. В любом случае итоговое решение будет принимать правительство РФ, — сказал Алексей Яковлев.
По его мнению, программа должна быть более адресной и ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей.
Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий. Предложения будут озвучены только после тщательного анализа и выверки Минтрудом, поскольку программа направлена на демографию. А также после анализа с Минстроем, с точки зрения влияния на строительство жилья, — добавил представитель Минфина.
Так, сегодня, при сопоставимых ценах на жильё в Московской области с лимитом 12 млн рублей и Татарстане с лимитом 6 млн рублей средняя площадь проданных квартир по семейной ипотеке выше в Татарстане. Ещё один пример — Ленинградская область с лимитом 12 млн и Нижегородская область с лимитом 6 млн. Цены на новостройки сопоставимы, но площади проданных квартир выше в Нижегородской области, — сообщил Михаил Хорьков.
Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова согласна с тем, что действующих лимитов по семейной ипотеке в 6 и 12 млн рублей семьям может не хватать на приобретение квартир большей площади.
Речь идёт о повышении максимального размера займа по семейной ипотеке — чтобы реально улучшить жилищные условия, нужна большая сумма кредита. Будут ли повышены лимиты? Скорее, да. Также важна адресность семейной ипотеки. Как вариант, для детей с 1 ребёнком прописать одни лимиты, для детей с 2 и более детьми — другие, с большей суммой, — заключила специалист.
