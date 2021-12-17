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Фото: ВК

Прогноз: Минстрой определит рыночную стоимость аренды жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 17.12.2021

Создание государственной информационной системы учета арендных договоров позволит определить рыночную стоимость аренды жилья, пишет газета «Известия». Ведомство проанализирует данные информационной системы и определит цену аренды, которая будет рекомендована участникам рынка.

В настоящее время Минстрой работает над соответствующим законопроектом. В ведомстве отмечают, что информационная система не будет оказывать влияния на рыночные ставки аренды. В министерстве рассказали изданию, что рыночная стоимость, определенная исходя из данных ГИС, будет рекомендована арендодателям и арендаторам. Законопроект о создании ГИС сейчас проходит согласование. Ведется сбор предложений от органов власти и заинтересованных участников рынка. В настоящее время ведутся обсуждение и доработка документа. После того как единые подходы будут согласованы, законопроект вынесут на общественное обсуждение, — отмечает «ЦИАН».

В Минстрое добавили, что основанная цель нормативной работы — устранить ограничения в нормативном правовом регулировании, которые препятствуют развитию рынка аренды. Законопроект направлен на защиту интересов граждан и формирование прозрачных условий на рынке арендного жилья. Также документ защищает арендаторов от рисков необоснованного повышения размера платы или внезапного прекращения аренды по инициативе арендодателя.

Источник: ЦИАН

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Прогноз: Минстрой определит рыночную стоимость аренды жилья

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