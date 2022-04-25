Прогноз: налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить в два раза

Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома, сообщают Известия , может быть увеличен в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы, сообщили «Известиям» его авторы. Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам. В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья.

Поднять лимиты

Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сегодня составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке — 3 млн рублей. Таким образом, человек может вернуть себе максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если взял ипотеку, пояснила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

Вычет можно получить в налоговом органе по окончании года. Для этого надо обратиться с деклараций по форме 3-НДФЛ, — уточнила юрист.

Однако с тех пор, как были установлены лимиты в 2 и 3 млн рублей, цены на жилье существенно выросли, — отметила в беседе с «Известиями» первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, — подчеркнула она.

Учитывая это, депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза, сообщила Татьяна Буцкая. Потолок для строительства или приобретения жилья составит 4 млн, а для погашения ипотеки — 6 млн. Следовательно, вернуть можно будет до 520 тыс. и 780 тыс. рублей соответственно.

Вопрос поддержки

Опрошенные «Известиями» депутаты Госдумы других фракций разрабатываемый законопроект поддерживают.

Нужно делать всё для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан в вопросе приобретения жилья — и увеличивать налоговый вычет, и создавать любые другие благоприятные условия, — сказал глава думского комитета по соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, поднять лимиты по налоговым вычетам вполне реально — это не только улучшит материальное положение россиян, но и будет способствовать решению жилищного вопроса.

Первый зампредседателя думского комитета по соцполитике и замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев также считает, что «любой налоговый вычет — это хорошо, потому что это дополнительный доход». Однако, отметил собеседник «Известий», детально оценивать он намерен только готовые законопроекты.

Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина назвала инициативу депутатов хорошим явлением. Однако, считает она, пока непонятно, смогут ли власти выделить средства на реализацию этой меры.

В первую очередь — семьям

Верхние лимиты для налоговых вычетов необходимы, подчеркнули в Общественной палате России (ОП РФ).

Квартиры действительно подорожали. И важно, чтобы налоговый вычет повышался. Особенно в отношении ипотеки для семей с детьми и семей, на попечении которых есть инвалиды. Им эта сумма пригодится для последующих выплат, — сказала заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. — Но если мы говорим о квартире условно за 100 млн, то, конечно, эти люди могут позволить себе квартиру и без всяких вычетов. Поэтому потолок выплат необходим.

Кроме того, получение налогового вычета стоит упростить, считает она. Сегодня даже при оформлении документов онлайн возникает масса вопросов, и переделывать заявки приходится по несколько раз.

Чтобы как можно больше людей могли воспользоваться налоговым вычетом, добавила Юлия Зимова, услуга должна быть проактивной: человеку при оформлении ипотеки или покупке квартиры должны сообщать и напоминать о такой возможности, а доступ к ней должен быть максимально простым. Такой же позиции придерживается и Любовь Храпылина.

Желательно, чтобы вычет не касался федеральных или региональных материнских капиталов, — заявила член ОП РФ. — Есть такие прецеденты, что если человек вложил в покупку материнский капитал — федеральные, региональные выплаты — и сделал налоговый вычет, то его просят часть вычета вернуть обратно. Это тоже проблема.

В готовящемся законопроекте, помимо повышения лимитов на покупку жилья и погашение ипотеки, предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ также на расходы по аренде жилья. Это позволит гражданам, проживающим по долгосрочным договорам найма, ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.

Действительно, купить квартиру или даже взять ее в ипотеку возможность есть далеко не у всех. Очень многие люди, семьи жилье снимают, — отметила Любовь Храпылина.

Тем не менее, по ее мнению, реализовать эту меру будет сложно. Большинство арендодателей в России сдают свои квартиры неофициально, а для вычета необходимы соответствующие документы. Быстро же «отбелить» этот рынок сложно.

Источник: Известия

О недвижимости в Крыму и в Севастополе:

О недвижимости в Крыму и в Севастополе: