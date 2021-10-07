Прогноз: насколько подорожают услуги ЖКХ в 2022 году?

По закону индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отмечают Аргументы и Факты , не может быть выше определенного уровня — размера годовой инфляции. В июле Центральный банк повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%. Как говорится в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг,. индексация тарифов на услуги ЖКХ для населения в 2022-2024 годах не превысит 4% в год.

Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022-2024 годах сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 года прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и не превысит 4% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции, — цитирует документ ТАСС .

В отдельных населенных пунктах тариф может оказаться выше установленного уровня индексации «по причине реализации мероприятий, которые включены в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ регулируемых организаций, установления нормативов потребления коммунальных услуг, а также соблюдения тарифов в рамках концессионных соглашений и перехода муниципального образования на „альтернативную“ котельную», — отмечается в документе.

Правительство также определило темпы индексации тарифов на электроэнергию. Согласно материалам к проекту федерального бюджета на три года, свет будет дорожать не более чем на 5% в год.

Источник: Аргументы и Факты